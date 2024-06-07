Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Председатель ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия выступает за мир, однако президент Украины Владимир Зеленский сам отказывается от переговорного процесса, а также является нелегитимным лидером страны.
По этой причине, считает Слуцкий, в настоящее время переговоры невозможны.
А экс-глава отечественного МВД, президент Клуба военачальников России генерал армии Анатолий Куликов выразил уверенность в том, что поражение Украины всё ближе, а новое перемирие лишь может помочь странам Запада снабдить Киев новым вооружением, которое сейчас у ВСУ заканчивается.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что заявления французского лидера Эммануэля Макрона относительно фактического прямого участия в конфликте на Украине – провокационные.
Читайте также:
Песков: заявления Макрона об Украине являются провокационными
«Не стоит дергать русских за усы»: Орбан предупредил Запад
«Я надеюсь на это»: чего хочет Зеленский на Украине
«Давайте представим себе какие-то переговоры: вот они должны сегодня где-то начаться, на некой площадке, с максимально здравым базисным контекстом. С кем их вести?» — добавил в беседе с RT Слуцкий.
А экс-глава отечественного МВД, президент Клуба военачальников России генерал армии Анатолий Куликов выразил уверенность в том, что поражение Украины всё ближе, а новое перемирие лишь может помочь странам Запада снабдить Киев новым вооружением, которое сейчас у ВСУ заканчивается.
«Сейчас все арсеналы Запада пустые. США всё вытянули из союзных стран по всему миру, собрали старое советское оружие, все системы передали на Украину. Использовали Маска, его низкоорбитальную спутниковую группировку для управления связью. Если мы сейчас пойдём на перемирие, то за следующие пять-десять лет Запад накопит новое вооружение», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Куликов.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что заявления французского лидера Эммануэля Макрона относительно фактического прямого участия в конфликте на Украине – провокационные.
Читайте также:
Песков: заявления Макрона об Украине являются провокационными
«Не стоит дергать русских за усы»: Орбан предупредил Запад
«Я надеюсь на это»: чего хочет Зеленский на Украине
Мелисса Тимофеева