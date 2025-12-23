Слуцкий поздравил Трампа с Рождеством и дал ему один совет
Поздравляя президента США Дональда Трампа с Рождеством, глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий посоветовал ему почаще прислушиваться к своему российскому коллеге Владимиру Путину.
Напомним, Рождество в США отмечают в ночь на 25 декабря.
«Желаю здоровья и больше прислушиваться к российскому коллеге, вокруг которого уже сегодня сформировано новое глобальное большинство — те, кто за мир, против войны и за то, чтобы каждая страна, сколь угодно малая, сама, а не Вашингтон или Брюссель, принимала решения о своём пути развития», — приводит Life.ru слова Слуцкого.Он отметил, что Москву и Вашингтон ожидают непростые переговоры по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине. Однако, по его словам, обе стороны приложат максимум усилий для их скорого и успешного завершения.