23 декабря 2025, 15:05

Слуцкий поздравил Трампа с Рождеством и посоветовал ему прислушиваться к Путину

Леонид Слуцкий (Фото: Telegram @slutsky_l)

Поздравляя президента США Дональда Трампа с Рождеством, глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий посоветовал ему почаще прислушиваться к своему российскому коллеге Владимиру Путину.





Напомним, Рождество в США отмечают в ночь на 25 декабря.





«Желаю здоровья и больше прислушиваться к российскому коллеге, вокруг которого уже сегодня сформировано новое глобальное большинство — те, кто за мир, против войны и за то, чтобы каждая страна, сколь угодно малая, сама, а не Вашингтон или Брюссель, принимала решения о своём пути развития», — приводит Life.ru слова Слуцкого.