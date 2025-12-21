Рост цен вынудил европейцев сильно экономить на праздничных подарках к Рождеству

21 декабря 2025, 06:44

РИАН: Многие европейцы решили отказаься от подарков к Рождеству из-за роста цен

Фото: iStock/Lothar Drechsel

В Европе вновь ожидается скромное Рождество: потребители многих стран планируют существенно сократить праздничные расходы или вовсе отказаться от подарков на фоне роста цен и снижения покупательной способности. Анализ ситуации в ряде иностранных государств представило РИА Новости.





Наиболее значительно, почти на 20%, сократился праздничный бюджет в Италии. Местные жители вынуждены отказываться от подарков или оплачивать их в рассрочку. Расходы на традиционный рождественский ужин также снизятся — итальянцы потратят на него в среднем по 64 евро.



В Австрии главной причиной экономии считают высокую инфляцию: половина опрошенных консалтинговой компании Deloitte заявили, что не чувствует радости от покупок. Около 15% граждан решили полностью отказаться от подарков.



