Рост цен вынудил европейцев сильно экономить на праздничных подарках к Рождеству
В Европе вновь ожидается скромное Рождество: потребители многих стран планируют существенно сократить праздничные расходы или вовсе отказаться от подарков на фоне роста цен и снижения покупательной способности. Анализ ситуации в ряде иностранных государств представило РИА Новости.
Наиболее значительно, почти на 20%, сократился праздничный бюджет в Италии. Местные жители вынуждены отказываться от подарков или оплачивать их в рассрочку. Расходы на традиционный рождественский ужин также снизятся — итальянцы потратят на него в среднем по 64 евро.
В Австрии главной причиной экономии считают высокую инфляцию: половина опрошенных консалтинговой компании Deloitte заявили, что не чувствует радости от покупок. Около 15% граждан решили полностью отказаться от подарков.
Схожая ситуация наблюдается в Германии, где более 30% населения намерены тратить меньше на праздник, и почти каждый пятый желает любыми способами избежать «лишних» расходов.
У жителей Великобритании в этом году зафиксировали на рекордные общие траты под Рождество. Среднестатистическая британская семья потратит на праздники 787 фунтов (около 85 тысяч рублей). Это — на 87 фунтов больше, чем в прошлый зимний сезон.
Сокращение расходов также затронет Норвегию и Грецию. При этом в Словакии средний бюджет на подарки упал на 17%, что стало самым большим снижением за десятилетие.