«Это Путин виноват»: Опубликована главная песня Рождества-2025 в Европе

23 декабря 2025, 10:38

RT выпустил главную песню Рождества-2025 в Европе

Фото: iStock/by-studio

В честь предстоящего Рождества в Европе RT выпустил сатирическую музыкальную композицию о том, как лидеры стран Европы объясняют все проблемы.





Повышение цен на продукты и коммунальные услуги, проблемы нелегальных мигрантов — во всем этом обвиняют именно Россию.





«Нет, мы не ошиблись: RТ поздравляет жителей западных стран и призывает слепо верить только в Санту», — обращается RT к европейцам.

