«Это Путин виноват»: Опубликована главная песня Рождества-2025 в Европе
RT выпустил главную песню Рождества-2025 в Европе
В честь предстоящего Рождества в Европе RT выпустил сатирическую музыкальную композицию о том, как лидеры стран Европы объясняют все проблемы.
Повышение цен на продукты и коммунальные услуги, проблемы нелегальных мигрантов — во всем этом обвиняют именно Россию.
«Нет, мы не ошиблись: RТ поздравляет жителей западных стран и призывает слепо верить только в Санту», — обращается RT к европейцам.Ранее в Финляндии обвинили Россию в массовой гибели северных оленей. По данным финской ассоциации оленеводов, в 2025 году в стране погибли порядка 1950 особей. Считается, что это произошло из-за российских волков, которые якобы пересекают границу и нападают на стада. CNN пишет, что ранее россияне активно охотились на этих животных, однако сейчас многие отправились на фронт, и популяция волков увеличилась.