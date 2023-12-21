В Латвии экс-главе Центробанка Римшевичу дали шесть лет за рыбалку в России

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Бывшего председателя Центробанка (ЦБ) Латвии Илмара Римшевича приговорили к шести годам лишения свободы за рыбалку на Камчатке, оплаченную крупнейшим акционером латвийского банка Trasta komercbanka Игорем Буймистером. Об этом пишет The Financial Times.
«Илмар Римшевич приговорен к шести годам лишения свободы и конфискации активов за коррупцию. Это один из самых громких финансовых скандалов в стране за последнее время. Римшевич считает себя невиновным и планирует подать апелляцию», — говорится в публикации.
В 2018 году в Латвии завели дело, обвинив экс-главу ЦБ в получении взяток от руководства ныне закрытого банка Trasta komercbanka. По версии следствия, крупнейший акционер банка Игорь Буймистер оплатил рыбалку Римшевича на Камчатке, стоимость которой составила €7,5 тысяч. Взамен Римшевич давал правлению банка советы на фоне ряда требований со стороны Комиссии рынка финансов и капитала. По информации LSM, Буймистер дал показания против Римшевича и был освобожден от уголовной ответственности.
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