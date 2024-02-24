Слуцкий призвал идти до победы в СВО

Фото: сайт Кремля
Кандидат в президенты России от партии ЛДПР Леонид Слуцкий призвал идти до победы в спецоперации. Об этом он написал в своём Telegram-канале в годовщину начала СВО.
Он подчеркнул, что два года назад Россия сделала правильный шаг, встав на защиту русских людей и будущего российской цивилизации. «Было и будет не просто», однако Россия дойдёт до победы, заявил Слуцкий.
По его словам, с момента начала СВО Россия стала жить иначе, поскольку разорвались многие партнёрские отношения с другими государствами, страну покинули «предатели». Однако всё это не сломило Россию, а, наоборот, сделало её сильнее и сплочённее.
Слуцкий заявил, что российские бойцы обязательно вернутся домой. А также добавил, что день начала боевых действий никогда не бывает праздничным, но победу Россия будет праздновать обязательно.
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По его словам, с момента начала СВО Россия стала жить иначе, поскольку разорвались многие партнёрские отношения с другими государствами, страну покинули «предатели». Однако всё это не сломило Россию, а, наоборот, сделало её сильнее и сплочённее.
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Анастасия Чинкова