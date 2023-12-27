Слуцкий заявил об отсутствии желания победить Путина на выборах

Фото: сайт Кремля
Глава ЛДПР Леонид Слуцкий, который прежде был выдвинут в качестве кандидата на выборы президента в 2024 году заявил, что не хотел бы одержать победу в голосовании и обойти действующего лидера страны Владимира Путина. Об этом пишет издание РИА Новости.
Парламентарий пояснил, что люди сами дадут кандидату оценку во время проведения голосования, отметив при этом, что Владимир Путин является самым влиятельным политиком в мире.
Слуцкий добавил, что у него нет цели победить Путина, но одержать победу в СВО он бы хотел.
Напомним, выборы главы государства в России впервые будут длиться три дня и пройдут 15, 16 и 17 марта будущего года.
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Слуцкий добавил, что у него нет цели победить Путина, но одержать победу в СВО он бы хотел.
«Мечтаю победить в специальной военной операции. А победить Путина — нет, не мечтаю. Зачем? Путин самый влиятельный политик на планете», — заявил Слуцкий.
Напомним, выборы главы государства в России впервые будут длиться три дня и пройдут 15, 16 и 17 марта будущего года.
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Анастасия Крестьянова