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«Такая работа»: стали известны последние слова бортмеханика сбитого Ил-76

RT: Опубликованы последние слова бортмеханика Ил-76
01 февраля 2024, 11:58
Фото: РИА Новости/СК РФ

Фото: РИА Новости/СК РФ

В сети появились последние слова бортмеханика российского самолета Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, который был сбит ВСУ в Белгородской области, передает RT.
«Такая работа» — так написал жене бортмеханик сбитого Ил-76.

У погибшего Сергея Житенева остался шестимесячный ребёнок. Он служил в авиации с 18 лет.


Напомним, военный самолёт Ил-76 потерпел крушение около белгородского села Яблоново 24 января. На борту судна находились 65 украинских пленных, которых везли в Белгород для обмена на российских солдат. В результате крушения все погибли, включая шестерых членов экипажа и троих сопровождающих.

Изначально СМИ Украины написали, что самолёт сбили ВСУ, но, после того, как стало понятно, что на борту находились их же граждане, эти новости их украинских информагентств были удалены или отредактированы.

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Терапевт московской поликлиники высмеяла гибель отца маленького пациента на СВО
Вдова бойца СВО обвинила терапевта московской поликлиники в дискредитации ВС РФ
01 февраля 2024, 11:28

Фото: iStock/demaerre

Терапевта детской столичной поликлиники № 140 обвинили в дискредитации ВС РФ за насмешки над погибшим на спецоперации отцом её пациента. Известно, что доктор приехала из Украины. Об этом сообщает Mаsh.
По словам вдовы бойца спецоперации, она привела детей в филиал детской поликлиники на Бульваре Яна Райниса в Москве. Во время осмотра один ребенок начал капризничать, и доктор Надежда Буянова поинтересовалась, в чем причина такого поведения. Тогда женщина рассказала, что отец погиб в зоне СВО, и дети тяжело переносят его смерть. На что медик заявила, что он был «законной целью для Украины», добавив, что сами виноваты, так как «Россия напала на Украину, и все справедливо».

Тогда вдова СВО пожаловать главврачу и написала заявление в полицию. Она требует проверить на законность нахождения терапевта в России и спонсирование ВСУ. Кроме того, женщина считает необходимым привлечь врача к уголовной ответственности за клевету на армию России.

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#всу
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В Москве пенсионер пытался обменять пистолет и патроны на водку
01 февраля 2024, 10:50

Фото: iStock/jirkaejc

В Москве пенсионер пытался обменять в магазине пистолет и 18 патронов на бутылку водки. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД РФ по городу.
Отмечается, что ранее судимый 70-летний пенсионер предложил продавцу продуктового магазина произвести обмен. Тогда он поставил на прилавок сумку, в которой виднелся предмет, напоминающий пистолет, рассказал работник магазина.

На место инцидента оперативно прибыли сотрудники полиции, которые сразу же задержали мужчину. При досмотре был обнаружен переделанный самодельным способом пистолет и 18 патронов к нему, которые были сделаны промышленным способом. Полицейские изъяли оружие.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения крупнокалиберного огнестрельного оружия. Фигурант дела находится под подпиской о невыезде.

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#москва
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МЧС: в дагестанском Буйнакске горит Центральный универсальный магазин
01 февраля 2024, 10:44

Фото: istock / Distortion Media

В дагестанском Буйнакске горит крыша Центрального универсального магазина. Площадь возгорания достигла 500 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС.

Столбы черного дыма можно увидеть с разных точек города, из зданий вырываются языки пламени. Всего из помщеения эвакуировано 27 человек.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы при пожаре в квартире пятиэтажного дома скончались два человека, одного госпитализировали с отравлением угарным газом. Об этом сообщили в столичной прокуратуре. Для установления причины пожара назначили несколько экспертиз, в том числе пожарно-техническую и судебно-медицинскую. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».


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#мчс
#крыша
#пожар
#дагестан
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В Перми задержали мужчину, бегавшего с ножом по территории детсада
01 февраля 2024, 10:37

Фото: iStock/simpson33

В Перми полиция задержала мужчину, который бегал с ножом по территории детского сада. Об этом РИА Новости сообщили в городском управлении МВД.
Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина, явно находящийся в неадекватном состоянии, размахивает ножом на улице. Его пытаются остановить трое пермяков, один которых одет в униформу охранника. Всё это происходило 31 января на территории детского сада. Пользователи предположили, что мужчина был в состоянии наркотического опьянения.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые задержали мужчину и передали его медикам. Нож у него был изъят. Проводится проверка.

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#полиция
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#нож
#наркотики
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В Якутии 27-летний молодой человек умер от преждевременного старения
01 февраля 2024, 09:42

Фото: istock / sudok1

В Якутии зарегистрировали единственного пациента с прогерией. 27-летний парень скончался от преждевременного старения. Об этом случае рассказывает издания ЯСИА, ссылаясь на слова заведующего отделением инфекционной патологии патологоанатомического отдела РБ № 1 — НЦМ Евгений Исаков.

Врач рассказал, что пациент с прогерией скончался в 2015 году. На тот момент в РФ было зафиксировано всего 12 граждан с диагнозом прогерия.

«Парню было 27 лет, но выглядел он на все 50. Он умер от прогрессирования патологии, что привело к сердечной недостаточности. Был весь седой, кожа — вся в морщинах и старческих пигментных пятнах. Сердце выглядело изношенным, почки — сморщенными, стенки сосудов были крайне измененными», — рассказал врач-патологоанатом.
Прогерия – это редкий синдром быстрого старения, который проявляется с раннего детства и вызывает раннюю смерть. Обычно, заболевание сопровождается недоразвитостью нижней челюстью и истончением кожи. Люди с таким диагнозом живут от 7 до 28 лет, в среднем составляя 12–13,5 года.

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В Королёве рецидивист украл в продуктовом магазине телефон у продавца
01 февраля 2024, 09:21

Фото: iStock/oatawa

Мужчину, подозреваемого в краже мобильного телефона, задержала полиция в Королёве, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что в продуктовом магазине покупатель увидел лежащий на прилавке телефон, принадлежащий продавцу, выбрал время, когда никто не видел, и положил его себе в карман, а затем покинул магазин», — говорится в сообщении.
Злоумышленника задержали по горячим следам. Им оказался 40-летний местный житель, ранее неоднократно судимый. При обыске у задержанного нашли украденный телефон — это имущество позже вернут законному владельцу.
Против мужчины завели уголовное дело по статье «Кража».

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#криминал
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#полиция
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«Родила и выбросила»: В СК рассказали жуткие подробности убийства младенца в Омске
В Омске раскрыли убийство новорожденного, тело которого нашли в мусорном баке
01 февраля 2024, 09:07

Фото: istock / Miravision

В Омске сотрудники правоохранительных органов раскрыли убийство новорожденную девочку, чье тело было обнаружено 18 декабря 2023 года в мусорном баке. В преступлении подозревается 30-летняя мать малыша. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального УМВД.

«СУ СК России по Омской области по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)», – сказано в сообщении.
Сотрудники уголовного розыска выяснили, что фигурантка родила здоровую девочку, завернула ее в полиэтиленовые пакеты и вместе с мусором выкинула в контейнер около дома. Ребенок умер от асфиксии.

После этого женщина отвезла к родственникам в Большереченский район двоих детей, и сняла квартиру, чтобы скрыться от полицейских. Силовикам удалось установить личность и место проживания горе-матери.

На допросе она пояснила, то ребенок был нежеланный, после родов в ванной она перестала подавать признаки жизни и женщина решила выбрать ребенка.

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#полиция
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Вышедший из колонии мужчина сел на 14 лет за надругательство над мальчиком
В Великом Устюге суд дал 14,5 года мужчине за сексуальное насилие над ребенком
01 февраля 2024, 08:45

Фото: istock / Elena Horrmann

Великоустюгский суд Вологодской области приговорил к 14,5 года колонии строгого режима 33-летнего мужчину, который недавно вышел из колонии, за надругательством над мальчиком. Об этом информирует «Лента.ру», ссылаясь на объединённую пресс-службу судов региона.

Волгоградца признали виновным по статье 132 УК РФ («Действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Помимо этого, осужденный за сексуальное насилие пройдет лечение у врача психиатра-нарколога.

Согласна материала дела, в мае 2023 года мужчина вышел из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражи и грабеж. В августе россиянин, находясь в состоянии алкогольного опьянения подошел к компании ребят на детской площадке во дворе дома на улице Виноградова в Великом Устюге. Он предложил мальчикам уединиться и пообещал деньги и вейп. Когда дети отказались, он направился в ларек за добавкой спиртного и сигаретами. После чего к мужчине подошел один из мальчиков. Он завел ребенка внутрь деревянной горки и там совершил в отношении ребенка сексуальное насилие.

Мальчик сбежал и рассказал друзьям о произошедшем. Спустя пару дней мужчина вновь был замечен, дети сфотографировали его и сообщили полицейским.

Свою вину мужчина признал частично, отметив, что насилия к ребенку не применял.

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#мальчик
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В Лондоне бандит с кислотой напал на прохожих, пострадали минимум 9 человек
01 февраля 2024, 06:39

Фото: iStock/MattGush

В Лондоне девять человек попали в больницу после нападения злоумышленника с неизвестным едким веществом. Как сообщает издание Daily Mail, троих из пострадавших – женщину и двоих ее маленьких детей – в итоге пришлось госпитализировать.
Еще пяти людям также оказали помощь на месте происшествия. Все они были доставлены в больницу бригадами лондонской службы скорой помощи. Три сотрудника полиции также были госпитализированы после прибытия на вызов.

По имеющимся у лондонской полиции данным, инцидент произошёл на Клэпхем-Лессар-авеню, когда неизвестный мужчина бросил в женщину с детьми какое-то едкое вещество, скрывшись затем с места преступления. В настоящее время полиция задействует все ресурсы (включая даже вертолёт) для задержания злоумышленника и выяснения обстоятельств ЧП.



«Было замечено, как мужчина скрывался с места происшествия. Мы привлекаем ресурсы со всего Метрополитена для задержания этого человека, и работа продолжается, чтобы определить, что привело к этому ужасному инциденту», — заявил журналистам детектив-суперинтендант Александр Касл.

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