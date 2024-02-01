«Такая работа»: стали известны последние слова бортмеханика сбитого Ил-76

Фото: РИА Новости/СК РФ
В сети появились последние слова бортмеханика российского самолета Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, который был сбит ВСУ в Белгородской области, передает RT.
«Такая работа» — так написал жене бортмеханик сбитого Ил-76.
У погибшего Сергея Житенева остался шестимесячный ребёнок. Он служил в авиации с 18 лет.
Изначально СМИ Украины написали, что самолёт сбили ВСУ, но, после того, как стало понятно, что на борту находились их же граждане, эти новости их украинских информагентств были удалены или отредактированы.
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Элина Позднякова