Президента Украины Владимира Зеленского и его подельников необходимо внести в перечень международных террористов. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Он подчеркнул, что США, продолжающие поддерживать Украину, рискуют стать признанным государством-спонсором международного терроризма.
Также Слуцкий указал на явную видимость украинского следа в деле о теракте в «Крокус Сити Холле».
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пообещал дать оценку кризису легитимности украинского лидера Владимира Зеленского.
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Также Слуцкий указал на явную видимость украинского следа в деле о теракте в «Крокус Сити Холле».
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Анастасия Чинкова