Фото: сайт Кремля
Новый министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о необходимости поставлять Украине ракеты дальнего радиуса действий. Комментируя его слова, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала политику, что подобные заявления направлены против его же страны.
В своём телеграм-канале она напомнила историю, когда украинская ракета залетела на территорию Польши и убила двух человек. Российский дипломат предположила, что тот случай польских чиновников ничему не научил, рас они мечтают о том, чтобы Украина получила ракеты, способные без проблем долетать до границ Польши.
Она также отметила, что своих свежих и здравых мыслей у пана Сикорского, вероятно, нет, поэтому он с готовностью озвучивает американские. Тем не менее, вызывает удивление то, что министр практически действует против собственной страны. Хотя ещё большой вопрос, какую страну он считает своей, заключила Мария Захарова.
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«Им мало того, что уже прилетало с территории Украины?», — задаётся вопросом Захарова.
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Александр Бойцов