В Совфеде ответили на угрозы Трампа бомбить Москву

Фото: сайт Дональда Трампа
На угрозы бывшего президента США Дональда Трампа бомбить Москву отреагировали в Совете Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.
«Сложно комментировать подобного рода заявления, нацеленные на аудиторию жертвователей средств в республиканскую кассу. Финансовое шоу - одно, реальная политика – это другое», – сказал сенатор Сергей Перминов.
Трамп часто бросался громкими заявлениями, что в случае своего переизбрания, смог бы урегулировать украинский конфликт за сутки. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, отмечал, что проблема слишком сложная, чтобы так просто ее решить.
Выборы американского президента намечены на 5 ноября. Главным соперником Трампа является действующий хозяин Белого дома Джо Байден. Нынешнего президента США жестко критиковали его оппоненты и журналисты за его странное поведение на публике, которое указывает на возможные проблемы со здоровьем.
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Никита Кротов