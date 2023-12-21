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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил в своем Telegram-канале, что президент Владимир Зеленский больше всех способствовал уничтожению украинцев и развалу страны.
По его словам, на Западе распространено утверждение о том, что цель Москвы — предположительно, «стереть Украину с лица земли». Политик назвал такие заявления неправильной интерпретацией фактов.
Он отметил, что Россия защитила «русских людей Донбасса и Новороссии от геноцида, предотвратила создание у своих границ антироссийского опорного пункта».
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«Никто, кроме Зеленского, не сделал больше для уничтожения украинцев, лишения страны независимости и суверенитета, приведя к развалу государства и продаже жизни и благополучия граждан на коррупционном рынке», — подчеркнул Слуцкий.
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Артем Кузьмин