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Слуцкий рассказал о развале Украины Зеленским

Слуцкий: никто не сделал для истребления украинцев больше, чем Зеленский
21 декабря 2023, 00:32
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил в своем Telegram-канале, что президент Владимир Зеленский больше всех способствовал уничтожению украинцев и развалу страны.
По его словам, на Западе распространено утверждение о том, что цель Москвы — предположительно, «стереть Украину с лица земли». Политик назвал такие заявления неправильной интерпретацией фактов.

«Никто, кроме Зеленского, не сделал больше для уничтожения украинцев, лишения страны независимости и суверенитета, приведя к развалу государства и продаже жизни и благополучия граждан на коррупционном рынке», — подчеркнул Слуцкий.

Он отметил, что Россия защитила «русских людей Донбасса и Новороссии от геноцида, предотвратила создание у своих границ антироссийского опорного пункта».

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Макрон рассказал о провале попыток сдерживания России
Президент Франции Макрон заявил, что Евросоюз не преуспел в сдерживании России
21 декабря 2023, 01:21

Фото: iStock/SimonLukas

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение о необходимости продолжения помощи Киеву со стороны Брюсселя, даже если позиция Вашингтона изменится.
Он подчеркнул, что для Европейского союза это дело собственной безопасности, сообщило телеканал France 5.

По словам Макрона, поддержка Украины станет одним из ключевых вопросов в 2024 году. Он выразил убеждение в способности Евросоюза оказывать поддержку Киеву и независимо от позиции США.

Однако он отметил, что некоторые европейские страны высказывают сомнения относительно выделения финансовых средств на это направление.

«Вопрос касается европейской безопасности. Даже если американцы изменили бы свою позицию, это вопрос суверенитета Европы и ее способности самостоятельно определять свое будущее», — подчеркнул президент.

Он также признал, что Европа испытывает сложности со сдерживанием России и что попытки оказать давление на Москву оказались неэффективными.

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Блинкен согласился с Путиным в вопросе помощи Украине
Блинкен согласился с Путиным, что помощь США играет решающую роль для Киева
21 декабря 2023, 01:10

Фото: сайт Госдепартамента США

Госсекретарь США Энтони Блинкен согласился с президентом РФ Владимиром Путиным в вопросе важности помощи Киеву.
«В одном и только одном я согласен с Путиным: постоянная поддержка США имеет решающее значение для того, чтобы солдаты и граждане Украины продолжали борьбу», — цитирует слова Блинкена ТАСС.

Американский госсекретарь добавил, что Белый дом продолжит поддерживать Украины в военном и экономическом отношениях. Он отметил, что 90% помощи в области безопасности, оказанную Вашингтоном Киеву, было потрачено в США, что пошло на пользу американского обществу, бизнесу и укреплению оборонно-промышленной базы.

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В Буэнос-Айресе протестуют против нового правительства Аргентины
Протестующие против политики властей Аргентины заняли одну улицу в Буэнос-Айресе
21 декабря 2023, 01:03

Фото: iStock/Kachura_Oleg

Протестующие против экономической политики нового правительства Аргентины заблокировали улицу в центре Буэнос-Айреса.
По информации РИА Новости, на митинге собрались сотни людей, направлявшихся к дому правительства в ходе шествия. Однако путь к этому зданию был перекрыт полицейскими, использующими щиты.

Несмотря на ситуацию, в толпе присутствовали торговцы мороженым, размещаясь напротив полиции. Среди участников протеста также были семьи с маленькими детьми.

Полиция окружила митингующих и постепенно сжимала кольцо вокруг них, что привело к образованию давки. Нескольким людям стало плохо, и, предположительно, сотрудники правоохранительных органов использовали слезоточивый газ.

В дальнейшем силовые структуры разрешили протестующим занять другую улицу, ведущую к президентскому дворцу. Сотни участников выкрикивали антиправительственные лозунги, произносили бранные слова и двигались в сторону центральной площади, сопровождаемые полицией со всех сторон.

Впрочем, вскоре участники протеста начали расходиться.

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Си Цзиньпин лично пообещал Байдену вернуть Тайвань, пишут СМИ
NBC: Си Цзиньпин открыто заявил Байдену о планах присоединить Тайвань
21 декабря 2023, 00:55

Фото: сайт Кремля

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита в Сан-Франциско в ноябре сообщил президенту США Джо Байдену, что Пекин планирует воссоединить материковый Китай и остров Тайвань. Об этом пишет NBC со ссылкой на информированные источники.
По информации телекомпании, китайский лидер не стал называть точные сроки реализации таких намерений, уточнив, что Пекин сделает это мирно, без применения силы.

Си Цзиньпин выступил со своей речью «прямо и откровенно, а не конфронтационно». Кроме того, он указал Байдену, что Соединённые Штаты влияют на участников выборов главы администрации Тайваня, которые пройдут в январе 2024 года.

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#джозеф байден
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В США рассказали о проблемах с производством снарядов для Украины
WP: США не хватает мощностей для производства снарядов для Украины и Израиля
21 декабря 2023, 00:47

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Оборонно-промышленный комплекс США столкнется с нехваткой ресурсов для производства необходимого количества снарядов, предназначенных для Украины и Израиля, заявил журналист газеты The Washington Post (WP) Макс Бут.
Обе эти страны ожидают пополнения своих запасов от американской стороны. Согласно журналисту, одобрение Конгрессом выделения поддержки может стать необходимым шагом для этого.

Бут выделил проблему в недостатке возможностей американской оборонной промышленности для производства необходимого количества боеприпасов. Он также указал на важность извлечения урока из двух конфликтов, подчеркнув необходимость создания мощного оборонно-промышленного комплекса в США.

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#план
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Reuters: Индия призвала страны G7 отложить ограничения на импорт алмазов из РФ
21 декабря 2023, 00:19

Фото: iStock/NatanaelGinting

Индия призвала страны G7 отложить введение ограничений на импорт алмазов из России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.
Глава алмазодобывающей компании De Beers Эл Кук накануне заявил, что сотрудники таможенной службы не смогут отличить российский алмаз от алмаза, произведённого другой страны.

«Индия призвала страны G7 отложить вводимый запрет на российские алмазы, поскольку правила отслеживания происхождения драгоценных камней остаются неясными», — говорится в публикации.

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#таможня
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В Молдавии захотели вернуть российский рынок сбыта
Оппозиционер Шор призвал Молдавию вернуть российский рынок сбыта
21 декабря 2023, 00:15

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Молдавский политик и предприниматель Илан Шор высказал мнение о необходимости для Молдавии восстановить сотрудничество с российским рынком и рассмотреть возможности вступления в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), сообщает РИА Новости.
По словам Шора, Кишинев должен провести анализ преимуществ, которые может получить, присоединившись к восточному экономическому блоку. Он также подчеркнул необходимость восстановления торговых связей с российским рынком.

Политик выразил мнение, что эта идея может стать ключевым фактором для спасения страны, и призвал задуматься об этом в настоящий момент, поскольку членство в ЕАЭС может предоставить важные экономические гарантии и улучшения для молдавского народа.

Шор считает, что вступление в Евразийский экономический союз позволит Молдавии закупать доступный газ, создавать новые рабочие места, поддерживать сельское хозяйство и укреплять бюджет страны.

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Макрон оценил вероятность приглашения Путина на празднование высадки в Нормандии
Макрон допустил участие Путина в праздновании 80-летия высадки в Нормандии
20 декабря 2023, 23:56

Фото: kremlin.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон высказал свои мысли относительно возможного приглашения Владимира Путина на празднование 80-летия высадки в Нормандии. Эту информацию распространило агентство РИА Новости.
Один из журналистов на телеканале France 5 уточнил, что в праздновании примет участие президент США Джо Байден. Он предположил, что Владимир Путин, присутствовавший на подобных мероприятиях десять лет назад, может не получить приглашения.

Макрон подчеркнул, что возможность приглашения Путина на событие возможна лишь при условии проведения мирных переговоров и изменения ситуации с участием президента Украины Владимира Зеленского.

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В США заявили о планах отправить иностранного космонавта на Луну
Белый дом заявил о планах США отправить иностранца на Луну до 2030 года
20 декабря 2023, 23:39

Фото: istockphoto/mikiell

До окончания десятилетия США планируют не только вернуть своих астронавтов на Луну, но и привлечь иностранных космонавтов.
Это решение, как сообщает РИА Новости, должно быть официально объявлено вице-президентом Камалой Харрис на заседании национального космического совета, назначенном на сегодня.

Согласно официальным заявлениям администрации США, возвращение астронавтов на Луну планируется в рамках миссии Артемида-3 к 2025 году. Однако по данным государственной контрольной службы, реальная дата этого события, скорее всего, будет отложена на более поздний срок — не раньше 2027 года.

Ранее Главное контрольное управление США информировало, что НАСА, вероятнее всего, не успеет осуществить высадку астронавтов на поверхность Луны к концу 2025 года. Предполагалось, что американцы выполнят высадку в рамках миссии Artemis 3 в 2025 или 2026 году, однако эти сроки могут быть пересмотрены.

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