Слуцкий рассказал о развале Украины Зеленским

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита в Сан-Франциско в ноябре сообщил президенту США Джо Байдену, что Пекин планирует воссоединить материковый Китай и остров Тайвань. Об этом пишет NBC со ссылкой на информированные источники.