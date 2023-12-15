Путин встретился с лидерами фракций Госдумы

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Президент России Владимир Путин провёл встречу с лидерами фракций Государственной Думы.
В ходе встречи глава государства подчеркнул, что Конституция РФ создала прочные гарантии прав и свобод граждан, а также определила облик нынешнего парламента.
Также Путин подчеркнул, что источником власти в стране является только народ.
Ранее сообщалось, что фракция КПРФ определилась с кандидатами на пост президента России. Так, от партии будут выдвигаться её председатель Геннадий Зюганов и депутат Госдумы Сергей Левченко.
Также о своём намерении участвовать в президентских выборах объявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, который до 24 мая 2024 года будет находиться под стражей по подозрению в призывах к экстремизму.
Предполагается, что от партии ЛДПР в качестве кандидата выступит её председатель Леонид Слуцкий. А от «Новых людей» – Алексей Нечаев.
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Также Путин подчеркнул, что источником власти в стране является только народ.
Также о своём намерении участвовать в президентских выборах объявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, который до 24 мая 2024 года будет находиться под стражей по подозрению в призывах к экстремизму.
Предполагается, что от партии ЛДПР в качестве кандидата выступит её председатель Леонид Слуцкий. А от «Новых людей» – Алексей Нечаев.
Читайте также:
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Анастасия Чинкова