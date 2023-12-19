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Съезд ЛДПР выдвинул Леонида Слуцкого кандидатом в президенты РФ

19 декабря 2023, 13:52
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

ЛДПР выдвинула лидера партии Леонида Слуцкого кандидатом в президенты Российской Федерации на выборах. Об этом сообщает ТАСС.

Данное решение приняли с помощью тайного голосования. В бюллетень внесли одного кандидата — Леонида Слуцкого. Итого проголосовало 108 делегатов.

До этого Слуцкий не заявлял о готовности баллотироваться на пост президента страны, но признавал, что соответствующие предложения от коллег по партии ему поступали.


Ранее сообщалось, что действующий глава государства Владимир Путин первый сдал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Напомним, выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года и впервые продлятся три дня – с 15 по 17 число. Дату выборов прежде утвердил Совет Федерации.

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Путин: НАТО перебросила к границам РФ значительные силы США
19 декабря 2023, 14:14

Фото: kremlin.ru

Активность НАТО на российской границе заметно возросла, об этом заявил российский лидер Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
«Резко выросла активность военного блока НАТО в целом. К нашим границам переброшены значительные силы из США, в том числе авиатехника. Увеличилась численность войск альянса в Восточной и Центральной Европе», - прокомментировал ситуацию Путин.

По словам российского лидера, это означает новый этап в приближении Североатлантического альянса к российским границам.

Ранее глава РФ также напомнил, что во времена Михаила Горбачёва в НАТО говорили, что не собираются расширяться на Восток «ни на дюйм». Однако, вступления в альянс Финляндии и скорое присоединение Швеции говорит об обратном.

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#граница
#россия
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Путин: НАТО беззастенчиво врёт на каждом шагу
Путин: В НАТО обещали не расширяться на Восток ни на дюйм
19 декабря 2023, 14:05

Фото: kremlin.ru

В НАТО говорили, что не планируют расширяться на Восток ни на дюйм, однако, как выяснилось, они врут на каждом шагу, с таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
«Все мы хорошо знаем, в 1991 году обещали (Михаилу) Горбачеву: «Нет-нет, ни дюйма на восток». Ну вот, пожалуйста, такие вот партнеры. Врут беззастенчиво просто на каждом шагу», - прокомментировал ситуацию Путин.

Глава РФ также напомнил, что в состав Североатлантического альянса уже вступила Финляндия, также планируется вступление в НАТО Швеции, что означает всё более плотное приближение альянса к российским границам.

При этом, ранее Владимир Путин заявил, что в настоящий момент на полях специальной военной операции инициатива находится на стороне российских войск.

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#владимир путин
#нато
#финляндия
#рф
#швеция
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Посла Финляндии вызвали в МИД РФ из-за решения разместить силы НАТО на границе
МИД РФ послу Финляндии: Россия ответит на наращивание потенциала НАТО на границе
19 декабря 2023, 13:51

Фото: iStock/vlad_karavaev

Российский МИД вызвал посла Финляндии из-за заключения оборонного соглашения между Вашингтоном и Хельсинки. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Она отметила, что 19 февраля МИД РФ сообщил финскому послу, что Россия не намерена оставлять без ответа наращивание военного потенциала НАТО на общей российско-финской границе.

Захарова добавила, что Россия обязательно ответит на действия США и Финляндии, создающие угрозу безопасности российской стороны.

18 декабря стало известно о подписании соглашения о сотрудничестве между Вашингтоном и Хельсинки в сфере обороны для усиления эффективности НАТО. Американский госсекретарь отмечал, что такой шаг позволит улучшить оперативную совместимость между членами североатлантического альянса.

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#граница
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Путин рассказал о росте поставок бронетехники в войска в 2023 году
Путин: поставки бронетехники в войска в этом году увеличились в три раза
19 декабря 2023, 13:44

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин сообщил о троекратном росте поставок бронетехники в войска в текущем году. Об этом он рассказал в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны.
По словам главы государства, слаженная работа оборонно-промышленного комплекса позволила нарастить поставки бронетанковой техники в три раза, а автомобильной – в 4,5 раза.

Путин подчеркнул, что общее количество закупаемых основных образцов оружия выросло в 2,7 раза. При этом закупки особо востребованных образцов вооружения увеличились в 7 раз.

Владимир Путин принимает участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ. По завершении встречи, состоится торжественная церемония награждения Героев России.

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#владимир путин
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#минобороны рф
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Путин отметил высокий патриотизм россиян
Путин: большинство жителей РФ настроены патриотически и поддерживают армию
19 декабря 2023, 13:36

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин отметил патриотический настрой большинства россиян, которые поддерживают армию. Об этом он сообщил в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
Глава государства отметил, что россияне оказывают беспрецедентную поддержку российским военным, защищающим отечество.

Также, по словам Путина, он видит единство и сплочённость представителей разных национальностей и вероисповеданий, населяющих Россию. Именно такие люди, подчеркнул президент, являются надёжной и несокрушимой опорой для российской армии и флота.

Владимир Путин принимает участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны. После него состоится торжественная церемония вручения наград Героям России.

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Путин подписал закон об ограничении использования телефонов в школе
19 декабря 2023, 13:23

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении использования мобильных телефонов во время уроков в школе. Соответствующий документ представлен на сайте Официального опубликования правовых актов.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя введение запрета на использование телефонах в школах, отмечал, что такая инициатива повысит качество образования и авторитет учителя.

Изначально в законопроекте шла речь о том, что использование смартфонов допускается только в учебных целях. В поправке ко второму чтению уже говорилось о полном запрете на использование телефонов в учебных заведениях.

Ранее соответствующий законопроект приняли в Госдуме и одобрили в Совфеде.

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Политолог раскрыл, в каком году Запад откажется от санкций против России
Политолог Мирзаян: Запад снизит санкционное давление на РФ не раньше 2025 года
19 декабря 2023, 13:21

Фото: IStock/Mihrzn

Совет Евросоюза принял 12-й пакет санкций в отношении России. На этот раз акцент сделали на дополнительных импортных и экспортных запретах в отношении РФ, противодействии обходу санкций и закрытии лазеек, отметили в Еврокомиссии.
Политолог, доцент финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян в эфире «Радио 1» рассказал, что Россия умело обходит введённые против неё санкции Евросоюза, и новый пакет – не исключение. При этом, он уверен, что давление Запада начнёт снижаться в 2025 году.
«Санкционное давление будет снижаться только после того, как завершится конфликт на Украине, причём будет достигнуто соглашение между Россией и Западом, а это не раньше 2025 года. Всё будет зависеть от ситуации на земле: что успеем освободить, что не успеем освободить», — отметил эксперт.
По его словам, на данный момент Россия не рассчитывает на соглашение, пока не будут достигнуты цели.
«Владимир Путин не рассчитывает на соглашение, и Конституции оно противоречит, и вся логика действий Москвы говорит, что такого соглашения не будет как минимум до момента, пока мы не освободим наши территории. А учитывая географию и интересы Путина на Одессу и Николаев, я не уверен, что при заключении демаркационного соглашения, Украина будет жизнеспособна именно в рамках этого документа», — добавил Мирзаян.
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#украина
#евросоюз
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В Подмосковье сбит украинский беспилотник
Минобороны РФ: в Одинцове Московской области сбит украинский беспилотник
19 декабря 2023, 13:03

Фото: iStock/aapsky

В Одинцовском городском округе Московской области силами ПВО сбит вражеский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В Московской области В 12.35 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что вражеский беспилотник был сбит в небе над Одинцовским городским округом в Подмосковье.

Ранее о сбитом в Одинцове БПЛА ВСУ сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков дрона нет разрушений. Также в результате атаки никто не пострадал.

Также сообщалось, что в московских Аэропортах ввели план «Ковер». В аэропортах Внуково и Домодедово и Жуковский задержаны несколько рейсов на вылет и на прилет. Причиной ввода режима стала работа ПВО.

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«Санкционное безумие»: чем опасен для России 12-й пакет санкций и как их обойдет Кремль
Песков: варианты обхода санкций против алмазов РФ есть, они будут реализованы
19 декабря 2023, 12:54

Фото: iStock/designer491

Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. Отличительными особенностями набора новых мер стали ограничение на импорт непромышленных алмазов и решение сохранять персональные санкции против россиян посмертно. О том, какие еще ограничения вошли в санкционный список и какое влияние они окажут, читайте в материале «Радио 1».

Санкции в 12-м пакете


Новый пакет санкций включил в себя финансовые, торговые и индивидуальные ограничительные меры. При этом действие последних теперь будет посмертным. Объясняется нововведение тем, что активы, которые принадлежали умершему человеку, могут использоваться для финансирования России.

«Спас» и «Царьград» включены в санкционные списки Евросоюза
«Спас» и «Царьград» включены в санкционные списки Евросоюза

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в 12-м санкционном списке содержится новый набор мер, направленных на ослабление военной машины России. Он также подчеркнул, что союз продолжит поддерживать Украину в борьбе за ее независимость.

Персональные санкции


В 12-й санкционный список вошли физические и юридические лица, среди которых: телеканалы «Спас» и «Царьград», Росфинмониторинг, ядерно-оружейный центр «Росатома» в Снежинске, Тульский оружейный завод, ПАО «Туполев», Казанский вертолетный завод, сразу 14 членов ЦИК РФ и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, фонд «Защитники Отечества» и его председатель Анна Цивилева, сын зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева Илья.

Экономические санкции


В рамках финансовых ограничений ЕС установил обязанность уведомлять государство-члена союза о денежных переводах, сумма которых превышает €100 тыс. за квартал. Мера касается европейских компаний, которые более чем на 40% принадлежат российским резидентам. С 1 мая 2024 года такие организации должны отчитываться о денежных операциях. В свою очередь, ЕС будет проверять, не было ли допущено факта нарушений санкционного режима при осуществлении деятельности.

Экспортная оговорка No Russia


В соответствии с документом ЕС, европейские экспортеры должны соблюдать оговорку, которая запрещает реэкспорт товаров в Россию. Мера направлена на ограничение поставок таких компонентов, которые могут быть использованы в оружейных системах, авиации и т.д.

Соответствующий пункт «no Russia», должен быть включен в контракты с 20 марта 2024 года.

Санкции против российских алмазов


В рамках нового пакета ограничений также введен запрет на импорт ювелирных алмазов из России. По оценкам Еврокомиссии, потери российской стороны от этого составят 4 миллиарда евро в год. Кроме того, под запрет попал импорт сжиженного пропана, чугуна, медной и алюминиевой проволоки, фольги и труб на общую сумму 2,2 миллиарда евро в год.

В России отреагировали на новый пакет санкций Евросоюза


ЕС смягчил санкции на ввоз предметов личного пользования из РФ
ЕС смягчил санкции на ввоз предметов личного пользования из РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва разработает ответные меры на принятый ЕС 12-й пакет ограничений. В российском постпредстве также прокомментировали новые рестрикции и заявили, что введенные ЕС меры подрывают основы экономики самих стран ЕС и благосостояние их населения, пишет издание РИА Новости.

Как санкции ЕС отразятся на России


Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новый пакет ограничений, введенный Евросоюзом. Он назвал его «санкционным безумием» и отметил, что для России ограничения не представляют никакой угрозы. Спикер Кремля пояснил, что Москва готовилась к введению рестрикций, поэтому варианты обхода санкций, вошедших в 12-й пакет, есть и они будут реализованы.

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