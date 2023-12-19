Съезд ЛДПР выдвинул Леонида Слуцкого кандидатом в президенты РФ

Фото: сайт Кремля
ЛДПР выдвинула лидера партии Леонида Слуцкого кандидатом в президенты Российской Федерации на выборах. Об этом сообщает ТАСС.
Данное решение приняли с помощью тайного голосования. В бюллетень внесли одного кандидата — Леонида Слуцкого. Итого проголосовало 108 делегатов.
До этого Слуцкий не заявлял о готовности баллотироваться на пост президента страны, но признавал, что соответствующие предложения от коллег по партии ему поступали.
Напомним, выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года и впервые продлятся три дня – с 15 по 17 число. Дату выборов прежде утвердил Совет Федерации.
Читайте также:
На Украине пригрозили ввести войска на границу США
Эксперт назвал истинную цель соглашения между США и Финляндией
Ким Чен Ын: КНДР готова к ответу на «неправильное решение» США
Алина Юрчак