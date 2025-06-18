В России заявили, что Иран не собирался создавать ядерное оружие
Слуцкий: РФ многократно говорила об отсутствии планов у Ирана создавать ЯО
Ракетные удары Израиля по Ирану не имеют основания и должны немедленно прекратиться. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Тем более что иранская сторона не отказывалась сесть за стол переговоров, в том числе по вопросам ядерной программы. Иранская ядерная угроза — миф! Такой же, как пробирка Колина Пауэлла! Выдуманный предлог для запуска силового сценария по смене режима!» — сказал Слуцкий в беседе с RT.
Он также напомнил, что Москва постоянно говорила, что у иранского руководства нет намерений создавать ядерное оружие. Слуцкий считает, что мировое сообщество должно повлиять на решение конфликта мирным путем, иначе эскалация может быть опасной не только для региона, но и для всего мира.
Тем временем argumenti.ru пишут, что Иран и Израиль поддерживали рабочие связи до Исламской революции 1979 года. Тогда Израиль воспринимал Иран в качестве противовеса арабским суннитским странам, а в иранских городах можно было часто американцев, поскольку военные инструкторы США обучали местных пилотов использовать американскую технику, купленную по умеренным ценам.
Однако с приходом к власти исламистов после свержения шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, связи с США и Израилем резко обострились.
«Современные иранские спецслужбы, унаследовавшие методы контроля, тем не менее упустили подготовку к израильской атаке. Израильская сторона провела длительную и глубоко законспирированную операцию, опираясь на внутреннюю оппозицию, этническое разнообразие и молодёжь, не согласную с текущими порядками», — говорится в статье.
Автор отмечает, что по первым дням конфликта уже стало ясно, что Иран не отступит и будет наносить ответные удары, а ситуация чревата затяжным противостоянием.