Трамп пригрозил Ирану ударами по ядерным объектам
Трамп: США могут нанести удары по ядерным объектам Ирана
Президент США Дональд Трамп допустил возможность нанесения американской армией серии ударов по ядерным объектам Ирана. Его слова приводит РИА Новости.
По данным агентства, американский лидер обвинил Тегеран в «дурных намерениях» и потребовал безоговорочной капитуляции.
«Тогда (в противном случае — прим. ред.) мы взорвем все ядерные штуки, они повсюду там», — заявил Трамп.Он также добавил, что ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. По его словам, в ходе нынешней эскалации там может произойти «много плохого» и «много поворотов».
При этом Трамп не исключил возможность возобновления американо-иранских переговоров, отметив, что представители исламской республики предложили встретиться в Белом доме. Он подчеркнул, что у США полное превосходство в воздушном пространстве над Ираном, но оставил неясными дальнейшие действия.
«Я могу это сделать, а могу и не делать. Никто не знает, что я собираюсь предпринять», – заключил он.