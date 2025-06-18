Трамп пригрозил Ирану ударами по ядерным объектам

Трамп: США могут нанести удары по ядерным объектам Ирана
Фото: iStock/rarrarorro

Президент США Дональд Трамп допустил возможность нанесения американской армией серии ударов по ядерным объектам Ирана. Его слова приводит РИА Новости.



По данным агентства, американский лидер обвинил Тегеран в «дурных намерениях» и потребовал безоговорочной капитуляции.

«Тогда (в противном случае — прим. ред.) мы взорвем все ядерные штуки, они повсюду там», — заявил Трамп.
Он также добавил, что ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. По его словам, в ходе нынешней эскалации там может произойти «много плохого» и «много поворотов».

При этом Трамп не исключил возможность возобновления американо-иранских переговоров, отметив, что представители исламской республики предложили встретиться в Белом доме. Он подчеркнул, что у США полное превосходство в воздушном пространстве над Ираном, но оставил неясными дальнейшие действия.
«Я могу это сделать, а могу и не делать. Никто не знает, что я собираюсь предпринять», – заключил он.
Лидия Пономарева

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