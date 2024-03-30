Слуцкий: торг с Украиной за ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области неуместен

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Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что разговоры о возвращении Украине территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей неуместны, так как это невозможно. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
Слуцкий заметил намерения «поторговаться» за территории, присоединённые к России, в интервью президента Украины Владимира Зеленского.
По его мнению, переговоры Москвы и Киева возможны только при учёте «сложившихся территориальных реалий».
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«Его заявление буквально предполагает торг за русский Донбасс, Херсонщину и Запорожье. Торг неуместный. Эти регионы стали российскими по воле людей, и их возврат в состав Украины невозможен ни переговорным, ни военным путем!», — подчеркнул лидер ЛДПР.
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Диана Аванесян