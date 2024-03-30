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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Запад в панике из-за осознания поражения в украинском конфликте.
«Все нынешние волнения, словесные ажиотажи, поставки оружия, бредни о «военной экономике», вливаемые миллиарды евро — все это призвано как можно лучше скрыть тотальную панику системы: Россия явно победила, НАТО проиграло!», — написал он в соцсети Х.
Политик считает, что единственной разумной позицией является начало мирных переговоров.
«Долой истерику», — заключил Филиппо.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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