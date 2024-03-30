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Во Франции заявили о «тотальной панике» Запада из-за ситуации на Украине

Филиппо: Запад в панике из-за явной победы России на Украине
30 марта 2024, 21:19
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Запад в панике из-за осознания поражения в украинском конфликте.
«Все нынешние волнения, словесные ажиотажи, поставки оружия, бредни о «военной экономике», вливаемые миллиарды евро — все это призвано как можно лучше скрыть тотальную панику системы: Россия явно победила, НАТО проиграло!», — написал он в соцсети Х.

Политик считает, что единственной разумной позицией является начало мирных переговоров.


«Долой истерику», — заключил Филиппо.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Слуцкий: торг с Украиной за ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области неуместен
30 марта 2024, 22:02

Фото: сайт Кремля

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что разговоры о возвращении Украине территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей неуместны, так как это невозможно. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
Слуцкий заметил намерения «поторговаться» за территории, присоединённые к России, в интервью президента Украины Владимира Зеленского.

«Его заявление буквально предполагает торг за русский Донбасс, Херсонщину и Запорожье. Торг неуместный. Эти регионы стали российскими по воле людей, и их возврат в состав Украины невозможен ни переговорным, ни военным путем!», — подчеркнул лидер ЛДПР.

По его мнению, переговоры Москвы и Киева возможны только при учёте «сложившихся территориальных реалий».

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В Петербурге по решению судов выдворят за пределы РФ 418 нелегальных мигрантов
30 марта 2024, 20:38

Фото: istockphoto/vichinterlang

Суды Санкт-Петербурга за неделю приняли решение о выдворении за пределы страны 418 нелегальных мигрантов. Всего в судебные инстанции поступило 584 материала о нарушении миграционного законодательства.
Все правонарушения были квалифицированы по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания», сообщает объединённая пресс-служба городских судов. Из поступивших были рассмотрены 515 дел.

По итогам 418 нарушителям назначен штраф с последующим принудительным выдворением за пределы Российской Федерации. До момента исполнения решения суда они будут помещены в Центр временного содержания иностранных граждан. Ещё 48 человек должны будут заплатить штраф и покинуть Россию в течение пяти дней с момента вступления в силу решения суда. В этом случае речь идёт о контролируемом самостоятельном вылете за пределы страны.

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МИД: Россия не может смотреть, как санкции превращаются в неизбирательное орудие
30 марта 2024, 20:03

Фото: iStock/iDymax

Россия не может спокойно наблюдать за тем, как санкции Совбеза ООН превращаются в неизбирательное орудие наказания ряда государств. Российская сторона серьёзно относится к проблематике санкций Совета Безопасности организации, которые призваны служить поддержанию мира и стабильности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.
Так дипломат прокомментировала факт блокировки Россией резолюции США о продлении мандата экспертов санкционного комитета санкционного комитета СБ по КНДР на год.

Захаровой задали вопрос, почему это событие вызвало ожесточенную реакцию со стороны Соединённых Штатов и ряда других стран Запада.

«Это ожесточение имеет вполне определенную природу, и оно не стало для нас неожиданностью. Упомянутые вами международные игроки крупно вложились в этот мониторинговый инструмент и надеялись на то, что будут и дальше решать с его помощью свои собственные геополитические задачи антипхеньянской направленности», — ответила российский дипломат.

Она подчеркнула, что санкции СБ ООН в контексте ситуации вокруг Корейского полуострова стали неизбирательным орудием наказания.

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Захарова посоветовала подарить Бербок карту, учебник истории и жвачку
30 марта 2024, 18:47

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что президент РФ Владимир Путин хочет втянуть НАТО в войну, и поэтому отказывается от переговоров по Украине. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова посоветовала ей подучить историю, чтобы не позориться во время публичных выступлений.
Российский дипломат напомнила, что это не Россия окружила НАТО своими базами, а как раз наоборот. Североатлантический альянс неуклонно расширяется на восток по всему периметру России, подчеркнула она.

«Купите Анналене карту, учебник истории и жвачку, чтобы меньше говорила подобной чуши», — с иронией сказала Захарова.

В Москве весьма обеспокоены участившимися заявлениями западных политиков о неизбежности прямого военного столкновения России и НАТО. В Кремле не раз заявляли, что Россия никому не угрожает и всегда готова к диалогу, если Североатлантический блок откажется от курса на милитаризацию Европы.

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Пушков отреагировал на высказывание премьер-министра Польши о предвоенной эпохе
Пушков: предвоенная эпоха чревата для Польши проблемами
30 марта 2024, 18:47

Фото: iStock/ffikretow

Польше нужно задуматься о своей судьбе. Об этом в своем телеграм-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.
Он заявил, что предвоенные эпохи, о которых прежде говорили польские власти, не предвещают ничего хорошего прежде всего тем странам, которые находятся на стыке противоборствующих сторон.

Напомним, прежде премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в интервью El Pais, что в настоящее время Европа переживает предвоенную эпоху. Так он ответил на вопрос, неизбежна ли война стран НАТО с Россией.

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#пушков
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На Украине объяснили увольнение чиновников Зеленским
Пресс-секретарь Зеленского: увольнение советников вызвано «оптимизацией офиса»
30 марта 2024, 18:05

Фото: iStock/Silent_GOS

Увольнение чиновников на Украине возможно связаны с оптимизацией штата офиса Владимира Зеленского. Об этом заявил его пресс-секретарь Сергей Никифоров, приводит его слова издание «РБК-Украина».
Ранее появилась информация об увольнении Зеленским его советников и помощников. Под сокращение попали уполномоченный президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая и уполномоченный президента Украины по вопросам волонтерской деятельности Наталья Пушкарева.

Также глава Украины уволил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Комментируя кадровые перестановки Данилов заявил, что ему не стыдно за годы работы. Он также отметил, что выполнял свои обязанности полностью, отдавая себя работе без остатка.

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#увольнение
#уполномоченный
#информация
#украина
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Террористов из «Крокуса» могут судить в Беларуси, где разрешена смертная казнь
Бутина: Белоруссия может применить казнь к террористам из «Крокуса»
30 марта 2024, 16:32

Фото: iStock/Zolnierek

Суд над преступниками, совершившими теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» может состояться в Белоруссии, где разрешена смертная казнь. Об этом заявила депутат Госдумы РФ Мария Бутина в эфире телеканала «Беларусь-1».
По ее словам, республика имеет такое же право как и Россия на суд над террористами.

Депутат также отметила, что надежды террористов на то, что в России запрещена смертная казнь, и им этого не грозит, являются преждевременными.

Прежде Басманный суд Москвы арестовал фигурантов по уголовному делу о теракте в «Крокусе». Они будут находиться в СИЗО до 22 мая, после чего им будет предъявлено обвинение.

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#суд
#россия
#теракт
#депутат
#смертная казнь
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НАТО для защиты своего восточного фланга от России потребуется 300 тысяч солдат
30 марта 2024, 16:30

Фото: istockphoto/Serhej Calka

Для защиты своего восточного фланга на протяжении от Чёрного до Балтийского моря Североатлантическому альянсу потребуется около 300 тысяч солдат.
Такие подсчёты привела итальянская газета Corriere della Sera. Обозреватели издания ссылаются на схему, утверждённую на саммите в Мадриде в 2022 году, согласно которой первое ядро в составе 100 тысяч человек должно быть готово к боевым действиям в течение десяти дней. Следующие 200 тысяч человек должны прийти в боевую готовность в период от 10 до 30 дней. Однако благодаря постоянным тренировкам эти сроки постоянно сокращаются, особенно это касается польской армии, отмечается в публикации.

В статье также говорится о том, что Франция и Великобритания могли бы разместить тактические ядерные боеголовки дальнего действия для нанесения прямых ударов по территории России. Авторы материала, впрочем, отмечают, что это привело бы к глобальной катастрофе. В заключение Corriere della Sera сообщает, что по данным издания в ближайшее время альянсом будут мобилизованы дополнительно 200 тысяч человек.

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#франция
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#великобритания
#нато
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Турция может стать крупнейшим поставщиком оружия Украине
Аydinlik: Вашингтон намерен сделать Турцию поставщиком оружия для Украины
30 марта 2024, 14:08

Фото: iStock/ Andrey Kryuchenko

Прежде Турция поставляла Киеву оружие, однако преимущественно это были беспилотники. Теперь, когда Украина испытывает дефицит боеприпасов, Вашингтон намерен сделать Анкару основным поставщиком оружия. Об этом пишет издание Аydinlik.
Авторы статьи пишут, что США намерены запустить производство артиллерийских снарядов для нужд ВСУ в Техасе. При этом изготовлением будет заниматься турецкая компания.

Предполагается, что этот вопрос будет обсуждаться лидерами США и Турции в мае.

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#сша
#производство
#турция
#всу
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