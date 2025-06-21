Слуцкий: Запад пытался насадить свою гегемонию в Евразии через Украину
Запад пытался насадить свою гегемонию в Евразии через отрыв Украины от России, но потерпел крах. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Авантюра по насаждению западной гегемонии в Евразии через отрыв Украины от России потерпела крах, разрушила украинскую государственность. Идеологам братоубийственного проекта придется это признать. Чем раньше, тем лучше», — пишет Слуцкий в своем telegram-канале.
К тому же Слуцкий обратил внимание на то, что новая американская администрация теперь не будет поддерживать Киев до последнего украинца. Сама Украина попала «под сокращение», что видно по отмене заседания по украинскому вопросу на июньском саммите НАТО.