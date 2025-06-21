Слуцкий: Запад пытался насадить свою гегемонию в Евразии через Украину

21 июня 2025, 23:44

Леонид Слуцкий (Фото: kremlin.ru)

Запад пытался насадить свою гегемонию в Евразии через отрыв Украины от России, но потерпел крах. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.







«Авантюра по насаждению западной гегемонии в Евразии через отрыв Украины от России потерпела крах, разрушила украинскую государственность. Идеологам братоубийственного проекта придется это признать. Чем раньше, тем лучше», — пишет Слуцкий в своем telegram-канале.