Слуцкий заявил, что Европа пытается сорвать встречу Путина и Трампа
Европейские политики готовы идти на провокации, чтобы помешать проведению встречи президентов России и США. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
По его словам, несмотря на заявления Дональда Трампа о сомнениях в целесообразности переговоров, вероятность встречи все еще есть.
«Представители российской стороны говорят о продолжении подготовки саммита и предостерегают от фейков и вбросов. Шансы, уверен, есть. Но не все хотят этой встречи. Европейская "партия войны", безусловно, готова пойти на любые провокации, чтобы сорвать российский саммит», — подчеркнул Слуцкий.Депутат добавил, что недавние заявления европейских лидеров, включая премьер-министра Эстонии Каю Каллас, и совместное заявление британского правительства с Владимиром Зеленским подтверждают попытки воспрепятствовать нормализации российско-американских отношений.
Слуцкий отметил, что противников нормализации российско-американского диалога по-прежнему достаточно, как и тех, кто не заинтересован в установлении мира на Украине, опасаясь потерять выстроенные на антироссийской риторике политические позиции.
«Но на самом деле, они уже проиграли, добившись только крупнейшего кризиса безопасности в Европе», — заявил он.16 октября президенты России и США провели телефонный разговор и договорились о личной встрече в Венгрии. В Кремле сообщили, что переговоры могут состояться в течение двух недель или позже.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что американская сторона сомневается в готовности Москвы к конструктивному диалогу по Украине. По данным NBC News, подготовка саммита в Будапеште временно приостановлена, хотя, по словам представителя Кремля Кирилла Дмитриева, работа над встречей продолжается.