Слуцкий заявил, что Европа пытается сорвать встречу Путина и Трампа

23 октября 2025, 11:30

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (фото: РИА Новости / РИА Новости)

Европейские политики готовы идти на провокации, чтобы помешать проведению встречи президентов России и США. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.





По его словам, несмотря на заявления Дональда Трампа о сомнениях в целесообразности переговоров, вероятность встречи все еще есть.

«Представители российской стороны говорят о продолжении подготовки саммита и предостерегают от фейков и вбросов. Шансы, уверен, есть. Но не все хотят этой встречи. Европейская "партия войны", безусловно, готова пойти на любые провокации, чтобы сорвать российский саммит», — подчеркнул Слуцкий.

«Но на самом деле, они уже проиграли, добившись только крупнейшего кризиса безопасности в Европе», — заявил он.