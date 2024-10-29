Дотком: В США допускают арест Байдена и Харрис в случае победы Трампа на выборах

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Демократы опасаются, что в случае нового прихода к власти бывший президент США Дональд Трамп может начать расследование преступлений нынешней администрации, а также арестовать нынешнего главу Белого дома Джозефа Байдена и вице-президента Камалу Харрис за подрыв «Северных потоков».
Такое мнение высказал основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком. Об этом он написал в своей социальной сети Х, отреагировав на сообщения о том, что демократы пытаются запретить наблюдения в пунктах голосования в штате Джорджия, который относится к колеблющимся штатом. Стоит отметить, что в обсуждении этого факта принял участие Илон Маск, который назвал происходящее мошенничеством.
Дотком не исключил, что Трамп, победив на выборах, инициирует расследование, особенно памятуя о том, что демократы пытались посадить его самого. Он также может арестовать Байдена и Харрис «за терроризм» на газопроводах, что, по словам бизнесмена, является преступлением в любой юрисдикции.
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Александр Бойцов