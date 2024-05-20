Власти Ирана выступили с экстренным заявлением после гибели Раиси

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Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси не повлечет за собой сбои в работе правительства исламской республики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление кабмина, опубликованное в Telegram-канале.
«Трудолюбивый и неутомимый президент иранского народа, который ничего не делал, кроме как служил великому народу Ирана на пути к развитию и прогрессу страны, сдержал свое обещание и пожертвовал своей жизнью ради нации», — говорится в заявлении.Министры заявили, что несмотря на трагедию они не допустят сбоев в управлении страной.
Напомним, что вертолет, на борту которого находился иранский глава Эбрахим Раиси, глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и несколько других иранских чиновников, разбился 19 мая. По предварительным данным, причиной крушения стали технические неполадки. В течение 50 дней, до проведения выборов, исполнять обязанности главы Ирана будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.
Путин выразил соболезнования после гибели Раиси. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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