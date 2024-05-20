При крушении вертолета Раиси погибли восемь человек

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На борту вертолета, потерпевшего крушение с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, находились восемь человек, сообщает Tasnim и Imna.
Ни у одного из них не обнаружено признаков жизни, продолжаются попытки опознать тела всех жертв.
Вместе с Раиси на борту были: глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, имам мечети Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, глава охраны президента Сейед Мехди Мусави, пилот, второй пилот и технический офицер.
Крушение произошло 19 мая, когда Раиси и делегация возвращались после церемонии открытия плотины на границе с Азербайджаном. Раиси также встретился с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Из трех вертолетов два приземлились благополучно.
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Вместе с Раиси на борту были: глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, имам мечети Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, глава охраны президента Сейед Мехди Мусави, пилот, второй пилот и технический офицер.
Крушение произошло 19 мая, когда Раиси и делегация возвращались после церемонии открытия плотины на границе с Азербайджаном. Раиси также встретился с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Из трех вертолетов два приземлились благополучно.
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Артем Кузьмин