«Закавказская война»: кому выгодна смерть главы Ирана и почему он погиб также, как Пригожин

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Президент Ирана Ибрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета 19 мая. Перед своей гибелью он встретился с лидером Азербайджана Алиевым — одним из главных союзников Израиля. О странных деталях гибели иранского главы и о том, как его смерть отразится на политике Ирана, расскажет редакция «Радио 1».
Крушение вертолета Раиси: что случилось
19 мая мировые СМИ облетела новость о том, что вертолет президента Ирана потерпел крушение в горах из-за непогоды. На борту также находились глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети иранского города Тебриза Мухаммед Али аль-Хашем, а также губернатор провинции Восточный Азербайджан.
Президентский Ми-171 шёл в сопровождении ещё двух вертолётов. Они долетели благополучно. Жесткая посадка вертолета, на борту которого находился Раиси, произошла в горах Восточного Азербайджана. В день трагедии была ненастная погода: шли дожди, а обзору пилотов мешал густой туман. Неблагоприятные погодные условия стали основной из версий, по которым могло произойти ЧП.
Почему СМИ сообщали, что Раиси жив
После информации о крушении президентского вертолета появились сообщения о том, что Ибрахим Раиси жив. Однако вскоре агентство Mehr удалило опубликованную ранее информацию о том, что президент Ирана в порядке и едет на автомобиле в Тебриз. Американское издание Politico также исключало вероятность гибели иранского лидера и сообщало, что «существует высокая вероятность ранений».
Иранское информационное агентство ISNA, ссылаясь на неназванные источники, одним из первых сообщило о том, что стало известно «о мучительной смерти некоторых спутников иранского президента» на месте крушения.
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Поиск тел погибших при падении вертолета Раиси
Вскоре после крушения вертолета президента Ирана на место были направлены машины скорой помощи. Участок, где вертолет совершил жесткую посадку, является малодоступным, что чрезвычайно затрудняет работу спасательных служб. По поручению президента России Владимира Путина на поиски Раиси направили помощь. В пресс-службе МЧС уточнили, что речь идет о 47 специалистах, вертолете БО-105 и другой высокопроходимой технике.
Кроме России содействие в поиске упавшего вертолета оказывала и Турция. Анкара направила в Иран 32 спасателя. В воздушное пространство Исламской Республики также вошел турецкий беспилотник Akinci, которому удалось обнаружить «источник тепла». Вскоре глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил, что тела всех погибших в результате крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси обнаружены, их направили в город Тебриз.
Чем обернется гибель Раиси для России и Ирана
«Азербайджан — латентный союзник Израиля. Если выяснится, что Раиси погиб, всё это закончится большой закавказской войной», — сообщил Живов.
Он также напомнил, что Иран является одним из ключевых союзников России. В сложное для РФ время Иран одним из первых протянул России руку.
«В отличие от других союзников России и дружественных стран, Иран всегда был последователен и однозначен и в вопросе военно-технической поддержки России, и в вопросе строительства независимого многополярного мира, который один может дать свободу всем народам и государствам мира. И вот теперь, лидер Ирана, который вел страну этим путем, мертв. Должен был умереть и Фицо, но выжил. Кто покушался на последнего — уже известно», — заявил эксперт.
В беседе с изданием РИА Новости эксперт НИУ ВШЭ Андрей Бакланов заявил, что смерть Раиси может притормозить начатый им процесс по снижению напряженности в отношениях с США и Израилем. По его мнению, усилия по снижению градуса напряженности в отношениях между Ираном и Израилем, Ираном и США могут в ближайшее время утратить свою эффективность. Однако Бакланов отметил, что внешняя политика Ирана вряд ли принципиально изменится.
Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
Кто причастен к гибели президента Ирана
В настоящее время точная причина крушения вертолета президента Ирана не установлена. Рассматриваются версии от плохих погодных условий до теракта. Депутат Государственной думы Леонид Слуцкий отметил, что покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и смерть Раиси складываются в цепочку трагических совпадений.
Он заявил, что в причинах трагедии должно разобраться следствие, отметив при этом, что нельзя исключать ни одну из версий произошедшего.
«Череда майских событий, в числе которых покушения на наследного принца Саудовской Аравии и премьера Словакии, выстраивается в определенную цепочку «трагических совпадений». И нельзя здесь исключать ни одну из версий», – написал Слуцкий в своем телеграм-канале.
Журналист Владимир Соловьёв также не исключил вероятность того, что может иметь место фактическое убийство. По его словам, источник в структурах безопасности Ирана считает, что вертолет президента страны Ибрагима Раиси могли сбить намеренно.
«Мы стоим перед лицом возможности «крупного покушения» или фактического убийства», — написал журналист в своем телеграм-канале.
Он обратил внимание на то, что два из трех вертолетов президентского кортежа благополучно прибыли в пункт назначения.
Политолог Сергей Марков выразил уверенность в том, что большого внутреннего кризиса в Иране не будет, так как реальный руководитель Ирана не президент, а духовный лидер аятолла Хаменеи. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Однако эксперт не исключил, что трагическая гибель Раиси может отразиться на внешней политике страны.
«А вот внешний кризис может быть. Потому что почти все иранцы и вообще мусульмане считают, что это теракт и он был организован Израилем в качестве мести Раиси за жёсткую позицию против Израиля», – заявил Марков.Официальные лица США также полагают, что президент Ирана Ибрахим Раиси был убит. Об этом сообщают СМИ со ссылкой источник в Белом доме.
Также отмечается, что президент США Джо Байден уже проинформирован о ЧП с вертолетом. По информации The New York Times, инцидент произошел всего через несколько дней после переговоров представителей Ирана и США: они стали первыми контактами двух сторон после ударов по Израилю и должны были снизить напряженность в регионе, что также косвенно указывает на спланированную ликвидацию главы Ирана.
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Кто будет президентом Ирана вместо Раиси
Временно исполняющим обязанности погибшего иранского президента Ибрахима Раиси в течение 50 дней будет вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, об этом сообщает агентство ISNA. В соответствии с Конституцией страны, через 50 дней должны состояться выборы президента. По информации издания Politico после проведения выборов в Иране, пост главы государства может занять сын верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
Что странного в крушении вертолета Раиси
На странные детали трагедии указывает ряд факторов. О них политолог Сергей Марков написал в своем телеграм-канале. По его мнению, особенно нелогичным является то, что два вертолета, сопровождающие Раиси улетели после того, как борт президента потерпел крушение. Также он выразил недоумение в связи с тем, что для полета на дальнее расстояние был выбран вертолет, а не самолет.
«Я не понимаю: 1. Почему два вертолета с охраной улетели, если вертолет с президентом упал? 2. Как можно было лететь в такую супернелетную погоду? 3. Вертолет с президентом страны не могут найти уже почти полдня? Это не кино? 4. Почему многочасовой перелет вертолетом на 700 км, а не самолетом?», – задался вопросом политолог.
В Сети широко обсуждаются обстоятельства трагической гибели Раиси. Пользователи обратили внимание на то, что Раиси погиб практически также, как предприниматель Евгений Пригожин. Глава ЧВК «Вагнер», командир Дмитрий Уткин и еще восемь человек скончались в результате крушения самолета над Тверской областью. На борту с Пригожиным также находились его доверенные лица, что оставило немало вопросов.
Знавшие Пригожина и Уткина люди удивлялись, что мужчины сели в один самолет, нарушив меры предосторожности. Окончательные выводы расследования до сих пор, спустя почти год после трагедии, не обнародованы.
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