«Закавказская война»: кому выгодна смерть главы Ирана и почему он погиб также, как Пригожин

Президент Ирана Ибрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета 19 мая. Перед своей гибелью он встретился с лидером Азербайджана Алиевым — одним из главных союзников Израиля. О странных деталях гибели иранского главы и о том, как его смерть отразится на политике Ирана, расскажет редакция «Радио 1».