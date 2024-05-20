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«Закавказская война»: кому выгодна смерть главы Ирана и почему он погиб также, как Пригожин

Крушение вертолета президента Ирана Раиси: что известно, как погиб, кто будет новым президентом
20 мая 2024, 11:55
Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Президент Ирана Ибрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета 19 мая. Перед своей гибелью он встретился с лидером Азербайджана Алиевым — одним из главных союзников Израиля. О странных деталях гибели иранского главы и о том, как его смерть отразится на политике Ирана, расскажет редакция «Радио 1».

Крушение вертолета Раиси: что случилось


19 мая мировые СМИ облетела новость о том, что вертолет президента Ирана потерпел крушение в горах из-за непогоды. На борту также находились глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети иранского города Тебриза Мухаммед Али аль-Хашем, а также губернатор провинции Восточный Азербайджан.



Президентский Ми-171 шёл в сопровождении ещё двух вертолётов. Они долетели благополучно. Жесткая посадка вертолета, на борту которого находился Раиси, произошла в горах Восточного Азербайджана. В день трагедии была ненастная погода: шли дожди, а обзору пилотов мешал густой туман. Неблагоприятные погодные условия стали основной из версий, по которым могло произойти ЧП.


Почему СМИ сообщали, что Раиси жив


После информации о крушении президентского вертолета появились сообщения о том, что Ибрахим Раиси жив. Однако вскоре агентство Mehr удалило опубликованную ранее информацию о том, что президент Ирана в порядке и едет на автомобиле в Тебриз. Американское издание Politico также исключало вероятность гибели иранского лидера и сообщало, что «существует высокая вероятность ранений».

Иранское информационное агентство ISNA, ссылаясь на неназванные источники, одним из первых сообщило о том, что стало известно «о мучительной смерти некоторых спутников иранского президента» на месте крушения.

Симоньян усомнилась в случайности крушения вертолёта Раиси и покушения на Фицо
Симоньян усомнилась в случайности крушения вертолёта Раиси и покушения на Фицо


Поиск тел погибших при падении вертолета Раиси


Вскоре после крушения вертолета президента Ирана на место были направлены машины скорой помощи. Участок, где вертолет совершил жесткую посадку, является малодоступным, что чрезвычайно затрудняет работу спасательных служб. По поручению президента России Владимира Путина на поиски Раиси направили помощь. В пресс-службе МЧС уточнили, что речь идет о 47 специалистах, вертолете БО-105 и другой высокопроходимой технике.

Кроме России содействие в поиске упавшего вертолета оказывала и Турция. Анкара направила в Иран 32 спасателя. В воздушное пространство Исламской Республики также вошел турецкий беспилотник Akinci, которому удалось обнаружить «источник тепла». Вскоре глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил, что тела всех погибших в результате крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси обнаружены, их направили в город Тебриз.

Чем обернется гибель Раиси для России и Ирана


Военный эксперт Алексей Живов после публикации новостей о возможной гибели президента Ирана заявил, что это может привести к большой закавказской войне. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Азербайджан — латентный союзник Израиля. Если выяснится, что Раиси погиб, всё это закончится большой закавказской войной», — сообщил Живов.

Он также напомнил, что Иран является одним из ключевых союзников России. В сложное для РФ время Иран одним из первых протянул России руку.

«В отличие от других союзников России и дружественных стран, Иран всегда был последователен и однозначен и в вопросе военно-технической поддержки России, и в вопросе строительства независимого многополярного мира, который один может дать свободу всем народам и государствам мира. И вот теперь, лидер Ирана, который вел страну этим путем, мертв. Должен был умереть и Фицо, но выжил. Кто покушался на последнего — уже известно», — заявил эксперт.

В беседе с изданием РИА Новости эксперт НИУ ВШЭ Андрей Бакланов заявил, что смерть Раиси может притормозить начатый им процесс по снижению напряженности в отношениях с США и Израилем. По его мнению, усилия по снижению градуса напряженности в отношениях между Ираном и Израилем, Ираном и США могут в ближайшее время утратить свою эффективность. Однако Бакланов отметил, что внешняя политика Ирана вряд ли принципиально изменится.

Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси


Кто причастен к гибели президента Ирана


В настоящее время точная причина крушения вертолета президента Ирана не установлена. Рассматриваются версии от плохих погодных условий до теракта. Депутат Государственной думы Леонид Слуцкий отметил, что покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и смерть Раиси складываются в цепочку трагических совпадений.

Он заявил, что в причинах трагедии должно разобраться следствие, отметив при этом, что нельзя исключать ни одну из версий произошедшего.

«Череда майских событий, в числе которых покушения на наследного принца Саудовской Аравии и премьера Словакии, выстраивается в определенную цепочку «трагических совпадений». И нельзя здесь исключать ни одну из версий», – написал Слуцкий в своем телеграм-канале.

Журналист Владимир Соловьёв также не исключил вероятность того, что может иметь место фактическое убийство. По его словам, источник в структурах безопасности Ирана считает, что вертолет президента страны Ибрагима Раиси могли сбить намеренно.

«Мы стоим перед лицом возможности «крупного покушения» или фактического убийства», — написал журналист в своем телеграм-канале.

Он обратил внимание на то, что два из трех вертолетов президентского кортежа благополучно прибыли в пункт назначения.

Политолог Сергей Марков выразил уверенность в том, что большого внутреннего кризиса в Иране не будет, так как реальный руководитель Ирана не президент, а духовный лидер аятолла Хаменеи. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Однако эксперт не исключил, что трагическая гибель Раиси может отразиться на внешней политике страны.

«А вот внешний кризис может быть. Потому что почти все иранцы и вообще мусульмане считают, что это теракт и он был организован Израилем в качестве мести Раиси за жёсткую позицию против Израиля», – заявил Марков.

Официальные лица США также полагают, что президент Ирана Ибрахим Раиси был убит. Об этом сообщают СМИ со ссылкой источник в Белом доме.

Также отмечается, что президент США Джо Байден уже проинформирован о ЧП с вертолетом. По информации The New York Times, инцидент произошел всего через несколько дней после переговоров представителей Ирана и США: они стали первыми контактами двух сторон после ударов по Израилю и должны были снизить напряженность в регионе, что также косвенно указывает на спланированную ликвидацию главы Ирана.

Власти Ирана выступили с экстренным заявлением после гибели Раиси
Власти Ирана выступили с экстренным заявлением после гибели Раиси


Кто будет президентом Ирана вместо Раиси


Временно исполняющим обязанности погибшего иранского президента Ибрахима Раиси в течение 50 дней будет вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, об этом сообщает агентство ISNA. В соответствии с Конституцией страны, через 50 дней должны состояться выборы президента. По информации издания Politico после проведения выборов в Иране, пост главы государства может занять сын верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Что странного в крушении вертолета Раиси


На странные детали трагедии указывает ряд факторов. О них политолог Сергей Марков написал в своем телеграм-канале. По его мнению, особенно нелогичным является то, что два вертолета, сопровождающие Раиси улетели после того, как борт президента потерпел крушение. Также он выразил недоумение в связи с тем, что для полета на дальнее расстояние был выбран вертолет, а не самолет.

«Я не понимаю: 1. Почему два вертолета с охраной улетели, если вертолет с президентом упал? 2. Как можно было лететь в такую супернелетную погоду? 3. Вертолет с президентом страны не могут найти уже почти полдня? Это не кино? 4. Почему многочасовой перелет вертолетом на 700 км, а не самолетом?», – задался вопросом политолог.

В Сети широко обсуждаются обстоятельства трагической гибели Раиси. Пользователи обратили внимание на то, что Раиси погиб практически также, как предприниматель Евгений Пригожин. Глава ЧВК «Вагнер», командир Дмитрий Уткин и еще восемь человек скончались в результате крушения самолета над Тверской областью. На борту с Пригожиным также находились его доверенные лица, что оставило немало вопросов.

Знавшие Пригожина и Уткина люди удивлялись, что мужчины сели в один самолет, нарушив меры предосторожности. Окончательные выводы расследования до сих пор, спустя почти год после трагедии, не обнародованы.

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#ибрахим раиси
Власти Ирана выступили с экстренным заявлением после гибели Раиси
Правительство Ирана выступило с заявлением после гибели президента Раиси
20 мая 2024, 11:37

Фото: сайт Кремля

Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси не повлечет за собой сбои в работе правительства исламской республики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление кабмина, опубликованное в Telegram-канале.
«Трудолюбивый и неутомимый президент иранского народа, который ничего не делал, кроме как служил великому народу Ирана на пути к развитию и прогрессу страны, сдержал свое обещание и пожертвовал своей жизнью ради нации», — говорится в заявлении.
Министры заявили, что несмотря на трагедию они не допустят сбоев в управлении страной.

Напомним, что вертолет, на борту которого находился иранский глава Эбрахим Раиси, глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и несколько других иранских чиновников, разбился 19 мая. По предварительным данным, причиной крушения стали технические неполадки. В течение 50 дней, до проведения выборов, исполнять обязанности главы Ирана будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

Путин выразил соболезнования после гибели Раиси. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#путин
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Путин выразил соболезнования после гибели Раиси
Путин назвал гибель Раиси огромной трагедией для иранского народа
20 мая 2024, 11:16

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования Ирану в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Уважаемый господин Хаменеи, примите глубокие соболезнования в связи с огромной трагедией, постигшей народ Исламской Республики Иран», — написано в телеграмме.

Путин отметил, что вся жизнь Раиси была посвящена служению Родине. По словам президента России, он внес большой вклад в развитие отношений между РФ и Ираном.

«Мне довелось неоднократно встречаться с Сейедом Эбрахимом Раиси, и я навсегда сохраню самую светлую память об этом замечательном человеке», — указано в телеграмме.

Российский лидер, пожелал народу Ирана душевной стойкости перед лицом невосполнимой утраты, а также передал слова искреннего сочувствия родным и близким.

Напомним, что вертолет, на борту которого находился иранский глава Эбрахим Раиси, глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и несколько других иранских чиновников, разбился 19 мая. По предварительным данным, причиной крушения стали технические неполадки. В течение 50 дней, до проведения выборов, исполнять обязанности главы Ирана будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

20 мая по распоряжению президента России Владимира Путина в Иран были направлены два спецборта МЧС для поиска места крушения вертолета.

Стало известно, кто займет пост президента Ирана вместо погибшего Раиси. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В российской разведке оценили популярность Зеленского в ВСУ
СВР: популярность Зеленского в ВСУ не превышает 20 процентов
20 мая 2024, 10:05

В Службе внешней разведки РФ оценили популярность президента Украины Владимира Зеленского в ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе СВР.
Уточняется, что в Вооруженных силах Украины популярность главы государства не превышает 20 %. Отмечается, что украинский лидер чувствует уязвимость своих позиций. Поэтому он пытается избавиться от «неблагонадежных». Проводятся масштабные чистки в армейской среде, а также перестановки в правительстве, руководстве СБУ и СНБО Украины.

«Охваченный страхом за свою жизнь, Зеленский запустил широкую медийную кампанию с разоблачением явно надуманного заговора руководства Управления государственной охраны Украины с целью убийства главы государства», — отметили в спецслужбе.

Кроме этого, на Западе обеспокоены падением рейтингов властей Украины.

Ранее сообщалось, что Зеленский перестал быть легитимным президентом Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Премьер Эстонии неожиданно высказалась об Украине
Каллас: гибель иностранных инструкторов на Украине не приведет к войне с Россией
20 мая 2024, 09:40

Фото: РИА Новости/Стрингер

Потери среди иностранных инструкторов на Украине не приведут к войне западных стран с РФ. Об этом сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью газете Financial Times.
«Я не могу представить, что если кто-то пострадает на Украине, то те, кто отправил туда своих военнослужащих, скажут: «Это пятая статья НАТО. Давайте бомбить Россию», — сказала она.

Премьер Эстонии заявила, что это так не работает. Кроме этого, Каллас отметила, что некоторые западные страны уже отправили своих военных обучать украинцев. Однако сами они не берут ответственность за гибель своих граждан.

Ранее сообщалось, что войска государств НАТО могут отправиться на Украину для обучения военнослужащих ВСУ. Американские чиновники признают недостаточную подготовку украинских солдат и заявляют, что им необходима «более качественная и быстрая подготовка, чтобы отразить ожидаемое наступление России этим летом».

Зеленский перестал быть легитимным президентом Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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КНДР объявила о мерах по повышению ядерного сдерживания из-за действий США
МИД КНДР: Пхеньян из-за США вынужден повысить готовность к ядерному сдерживанию
20 мая 2024, 09:09

Фото: istock / DedMityay

Пхеньян вынужден принять меры из-за проведенных США ядерных испытаний. Об этом заявил представитель МИД КНДР, приводит его слова северокорейское Центральное телеграфное агентство.
Прежде США провели ядерное испытание. КНДР заявила, что такие действия Вашингтона ведут к обострению мировой гонки ядерных вооружений. В связи с этим Пхеньян вынужден принять меры.

По словам представителя дипломатического ведомства КНДР, страна готовится к стратегической нестабильности из-за односторонних действий США.

Прежде сообщалось, что Сеул вводит санкции против компаний и граждан РФ из-за ядерной программы КНДР. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#оружие
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Стало известно, кто займет пост президента Ирана вместо погибшего Раиси
Первый вице-президент Ирана Мохбер временно будет исполнять обязанности Раиси
20 мая 2024, 08:56

Фото: istockphoto/Rainer Puster

Временно исполняющим обязанности погибшего иранского президента Ибрахима Раиси в течение 50 дней будет вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер. Об этом сообщает агентство ISNA.
В соответствии с Конституцией страны через 50 дней должны состояться выборы президента. О трагической гибели главы Ирана стало известно 19 мая. Агентство IRIB заявило, что вертолет, перевозивший президента Ирана Ибрахима Раиси, совершил жесткую посадку на северо-западе страны.

По предварительным данным, причиной крушения могла стать техническая неисправность вертолета.

20 мая по распоряжению президента России Владимира Путина в Иран были направлены два спецборта МЧС для поиска места крушения вертолета.

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#президент
#гибель
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#вертолёт
#иран
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Визит кронпринца Саудовской Аравии в Японию экстренно отложили
Визит кронпринца Саудовской Аравии в Японию срочно отложили из-за болезни короля
20 мая 2024, 08:42

Фото: istock / blew_i

Наследный принц Саудовской Аравии Мухамед бен Салман Аль Сауд не посетит Японию из-за болезни короля. Об этом сообщает МИД Японии.
В сообщении дипломатического ведомства говорится, что кронпринц должен был посетить Японию с 20 по 23 мая, однако визит был отложен из-за болезни короля Салмана бен Абдулазиза Аль Сауда.

Следующая дата визита будет согласована представителями двух государств.

Прежде сообщалось, что король Саудовской Аравии пожаловался на плохое самочувствие, в вязи с чем будет отправлен на обследование. Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд в настоящее время страдает от болей в суставах и высокой температуры. Подробности о диагнозе короля не приведены.

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#болезни
#япония
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Вице-президент Ирана Мансури подтвердил гибель Раиси
20 мая 2024, 08:25

Фото: сайт Кремля

Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси и его делегации подтвердил вице-президент страны Мохсен Мансури. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.
«Мы принадлежим Аллаху, и, воистину, мы к Нему вернемся», – говорится в сообщении.

Публикация сопровождается ссылкой на фотографии с Раиси.

Трагедия произошла 19 мая. Вертолет, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, потерпел крушение. По предварительным данным, экипаж потерял управление из-за плотного тумана и сбоя электроники. На борту судна также находился министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян и имам пятничной молитвы в Тебризе аятолла Мохаммад Али Аль-э-Хашем.

Временно исполнять обязанности главы государства будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.

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#трагедия
#президент
#вертолёт
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#крушение
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США вынуждают страны G7 дать Киеву кредит под залог российских активов
FT: США подталкивают страны G7 к передаче Украине кредита под залог активов РФ
20 мая 2024, 08:06

Фото: iStock/Bet_Noire

США подталкивают страны G7 к выдаче Киеву кредитов под залог будущих доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщает издание Financial Times.
При этом авторы статьи отмечают, что Вашингтон планирует провести операцию по выдаче средств Украине до того, как к власти бы вновь пришел бывший американский президент Дональд Трамп.

Примечательно, что не все члены «Большой семерки» согласны с планами США. По мнению журналистов, лидеры G7 потеряли энтузиазм из-за постоянного давления США.

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