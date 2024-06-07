«Смешно»: Германия и Франция хотят, чтобы олигархи из РФ получали BMW и Mercedes

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Франция и Германия выступают против ужесточения санкций в отношении Белоруссии, из-за чего будет закрыта последняя лазейка для отправки элитных автомобилей в Россию. Об этом пишет Politico со ссылкой на четырёх дипломатов ЕС.
«Германия выступает против попыток Европейского Союза закрыть лазейку, позволяющую дорогим товарам, включая роскошные автомобили, попадать в Россию через Беларусь», — говорится в статье.
При этом три дипломата уточнили, что Франция также не хочет усиливать санкции в данной отрасли. Издание напомнило, что ограничительные меры против Беларуси ввели еще спецоперации, и они гораздо слабее, чем антироссийские.
Однако европейский дипломат, поддерживающий усиление санкций, заявил, что не стоит сохранять слабые ограничения в отношении Беларуси, ведь все знают, что санкционные товары прибывают в Москву из Минска.
«Это немного смешно», – сказал он.
Напомним, ранее стало известно, что ЕС планирует усилить санкции в отношении Белоруссии, чтобы перекрыть поток элитных товаров в Россию.
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Элина Позднякова