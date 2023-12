СМИ: ЕС разморозит для Венгрии заблокированные ранее десять миллиардов евро

Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на американских чиновников, которые пообщались с журналистами на условиях полной анонимности. По словам источников, утечка данных разведки раскрыла информацию о слабостях Украины в области обслуживания поврежденных боевых машин, а также о сокращении поставок боеприпасов для систем ПВО.Со слов чиновников, представители Белого дома были «ошеломлены и в ярости» из-за данного инцидента. Им самим пришлось тогда отвечать на множество запросов со стороны назойливых СМИ. Газета The New York Times, в частности, писала, что сотрудник разведывательного отделения Национальной гвардии ВВС Массачусетса Джек Тейшейра начал «сливать» секретные документы Пентагона на сервер в Discord ещё в феврале прошлого года.Пентагон проводил опасные эксперименты над украинцами во время спецоперацииВ США допустили введение воинской обязанности из-за РФВ США назвали абсурдными слова главы Пентагона о Путине