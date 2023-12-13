СМИ: ЕС разморозит для Венгрии заблокированные ранее десять миллиардов евро

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Евросоюз разблокирует для Венгрии 10 миллиардов евро, которые были заморожены ранее. Об этом сообщает агентство Франс-Пресс со ссылкой на заявление ЕС.
Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поддержка Киева со стороны Запада не может изменить ход специальной военной операции.
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