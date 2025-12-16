США вернутся к России с «сильным» предложением по завершению конфликта на Украине
Вашингтон собирается разработать самый убедительный пакет предложений по урегулирования украинского кризиса, который, как считают в Вашингтоне, Россия примет. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на американского чиновника.
Недавно США представили мирный план по завершению боевых действий на Украине. Однако Киев и Москва добавили свои правки к документу, и пока соглашения достигнуть не удалось. При этом американский лидер Дональд Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине сейчас «ближе всего к завершению».
«Как описал эту задачу один из американских чиновников, миссия состоит в том, чтобы "разработать максимально сильный пакет предложений, чтобы мы могли вернуться к России с чем-то, что позволит завершить этот конфликт», — говорится в материале.Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались обстрелам со стороны киевского режима.