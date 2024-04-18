СМИ: Израиль вряд ли нанесет удар по Ирану до окончания праздника Песах

Маловероятно, что Израиль нанесет ответный удар по Ирану до окончания иудейского праздника Песах, который будет длиться с 22 по 30 апреля. Об этом сообщает телеканал ABC, ссылаясь на неназванного представителя администрации Соединённых Штатов.