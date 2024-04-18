СМИ: Израиль вряд ли нанесет удар по Ирану до окончания праздника Песах

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Маловероятно, что Израиль нанесет ответный удар по Ирану до окончания иудейского праздника Песах, который будет длиться с 22 по 30 апреля. Об этом сообщает телеканал ABC, ссылаясь на неназванного представителя администрации Соединённых Штатов.
Источник отметил, что ситуация «может измениться». По его словам, высшие чины Корпуса стражей исламской революции и иранского правительства всё ещё «находятся в состоянии повышенной готовности».
Песах — один из главных иудейских праздников. Он отмечается в память о библейском событии — исходе еврейского народа из Египта. Иудеи, которые находятся за пределами Израиля, традиционно отмечают этот праздник 8 дней.
По данным Армии обороны Израиля, Иран суммарно выпустил более 300 боеприпасов, порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль утверждает, что только «несколько ракет» долетели до территории государства и нанесли «незначительный ущерб».
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Песах — один из главных иудейских праздников. Он отмечается в память о библейском событии — исходе еврейского народа из Египта. Иудеи, которые находятся за пределами Израиля, традиционно отмечают этот праздник 8 дней.
По данным Армии обороны Израиля, Иран суммарно выпустил более 300 боеприпасов, порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль утверждает, что только «несколько ракет» долетели до территории государства и нанесли «незначительный ущерб».
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Алина Юрчак