В Индии раскрыли планы на нефть из России

05 сентября 2025, 21:06

Bloomberg: Индия продолжит покупать российскую нефть, несмотря на угрозы США

Фото: istockphoto/PhonlamaiPhoto

Несмотря на требования США, Индия продолжит закупать нефть у России, заявила министр финансов Нирмала Ситхараман в интервью News18.