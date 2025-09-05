В Индии раскрыли планы на нефть из России
Несмотря на требования США, Индия продолжит закупать нефть у России, заявила министр финансов Нирмала Ситхараман в интервью News18.
По её словам, Нью‑Дели будет руководствоваться исключительно национальными интересами и необходимостью сдерживать расходы на импорт, и «несомненно будет покупать» российскую нефть. Выбор поставщика, подчеркнула министр, определяется экономической целесообразностью, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа.
Переговоры о торговой сделке между Индией и США стартовали в феврале 2025 года, но компромисса достигнуто не было. Трамп отказался подписывать соглашение, пока Индия не откажется от покупок российской нефти, а Индия сокращать импорт не стала.
В ответ власти США резко повысили импортные пошлины на большинство индийских товаров — до 50% от таможенной стоимости.
