Трамп: США потеряли Россию и Индию, которые ушли к Китаю

05 сентября 2025, 13:53

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

США потеряли Россию и Индию, которые ушли к Китаю. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social.





Глава страны пожелал удачи странам и к посту прикрепил совместную фотографию президента России Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина. Снимок был сделан во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае.





«Похоже, мы потеряли Индию и Россию, которые ушли к глубочайшему и темнейшему Китаю. Желаю им долгого и процветающего будущего вместе!» — написал Трамп.