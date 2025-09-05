На Западе готовят указ для защиты американцев за рубежом
Администрация президента США Дональда Трампа готовит указ, предусматривающий механизм наказаний для стран, которые задерживают или удерживают в заложниках граждан США, говорится в судебном документе, попавшем в распоряжение телеканала CBS.
Там сказано, что новая мера создаст инструменты для наказания государств, незаконно задерживающих американцев, а также позволит ограничивать использование паспортов для поездок в такие страны. По замыслу, механизм будет напоминать процедуру признания государств «спонсорами терроризма» и даст Госдепартаменту право вводить санкции против стран, «использующих американцев в качестве политического рычага».
Авторы документа предупреждают, что на кону стоят крайне серьёзные интересы: отказ от таких полномочий, по их мнению, увеличит риски для страны. По данным фонда Foley Foundation, приведённым CBS, в 2024 году в 17 странах были незаконно задержаны как минимум 54 американца; официальных подтверждённых данных от властей США на этот счёт нет.
Перед этим сообщалось, что США объявили о закрытии программ помощи армиям Европы.
Читайте также: