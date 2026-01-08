СМИ обнаружили масштабную переброску американских ВВС в Великобританию
Транспортная авиация и боевые вертолёты прибыли на базы Великобритании. Об этом пишет газета The Times.
Согласно информации издания, США перебросили 14 транспортных самолётов C‑17 Globemaster и два тяжеловооружённых вертолёта AC‑130J Ghostrider.
Весь авиафлот приземлился на трёх базах Королевских ВВС — в Саффолке и Глостершире . Эти объекты используются совместно американскими и британскими военно‑воздушными силами.
Издание предполагает, что транспортные самолёты могли доставить военную технику, в том числе около пяти вертолётов MH‑60M Black Hawk и один MH‑47G Chinook. Оба типа боевых машин активно используются США при проведении специальных операций.
Стоит отметить, что Министерство обороны Великобритании отказалось комментировать сведения о переброске американских сил на свои базы.
