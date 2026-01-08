Востоковед Фёдорова оценила перспективы иранских протестов

08 января 2026, 00:34

Востоковед Фёдорова: протесты в Иране не приведут к серьёзным последствиям

Фото: iStock/Tomas Ragina

Кандидат исторических наук, эксперт Центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Фёдорова проанализировала причины массовых выступлений в Иране.





По оценке специалиста, к волнениям привело возобновление санкционного давления на Иран, острая нехватка воды и электроэнергии в стране и внешнее воздействие на внутриполитическую ситуацию.



Фёдорова подчеркнула, что США и Израиль активно работают над подрывом единства Ирана. Они используют растущее недовольство населения ухудшением экономического положения.



«Воспользовавшись этим, были внесены не только экономические лозунги в те демонстрации, которые проходили в стране, но и политические лозунги. Причём, надо сказать, достаточно экстремистские для Ирана. В некоторых местах там слышались призывы к тому, что власть и верховный лидер не устраивают», — отметила эксперт в беседе с RT.