Востоковед Фёдорова оценила перспективы иранских протестов
Востоковед Фёдорова: протесты в Иране не приведут к серьёзным последствиям
Кандидат исторических наук, эксперт Центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Фёдорова проанализировала причины массовых выступлений в Иране.
По оценке специалиста, к волнениям привело возобновление санкционного давления на Иран, острая нехватка воды и электроэнергии в стране и внешнее воздействие на внутриполитическую ситуацию.
Фёдорова подчеркнула, что США и Израиль активно работают над подрывом единства Ирана. Они используют растущее недовольство населения ухудшением экономического положения.
«Воспользовавшись этим, были внесены не только экономические лозунги в те демонстрации, которые проходили в стране, но и политические лозунги. Причём, надо сказать, достаточно экстремистские для Ирана. В некоторых местах там слышались призывы к тому, что власть и верховный лидер не устраивают», — отметила эксперт в беседе с RT.Фёдорова выразила сомнения относительно сообщений о захвате протестующими каких‑либо городов. По её мнению, такую операцию им будет довольно сложно провернуть из-за отсутствия сплочённости. Кроме того, каждая из оппозиционных групп имеет собственные требования и видение будущего, что существенно снижает вероятность серьёзных политических изменений в результате текущих демонстраций, резюмиравала востоковед.