СМИ подсчитали количество разговоров Путина и Трампа за 2025 год
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели уже девятый телефонный разговор с начала 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости, проанализировав график контактов двух лидеров.
По данным агентства, главы государств общались 12 февраля, 18 марта, 19 мая, 4 и 14 июня, 3 июля, 19 августа, 16 октября, а также в ходе последнего разговора, о котором Трамп сообщил накануне. С момента предыдущего контакта прошло 73 дня.
Незадолго до этого Дональд Трамп охарактеризовал новый разговор с Владимиром Путиным как «хороший и очень продуктивный». По словам президента США, беседа состоялась в преддверии его встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.
