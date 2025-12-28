СМИ подсчитали количество разговоров Путина и Трампа за 2025 год

28 декабря 2025, 21:28

Новый звонок Путина и Трампа стал девятым контактом лидеров с начала года

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели уже девятый телефонный разговор с начала 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости, проанализировав график контактов двух лидеров.