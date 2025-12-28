Трамп обрушился с критикой на ООН из-за конфликта России и Украины

28 декабря 2025, 21:11

Трамп заявил, что Вашингтон фактически заменяет Организацию Объединённых Наций

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп раскритиковал деятельность Организации Объединённых Наций, заявив, что она делает слишком мало для урегулирования мировых конфликтов. Соответствующий пост он опубликовал в своей социальной сети Truth Social.





По словам Трампа, именно Соединённые Штаты сегодня берут на себя основную миротворческую роль, тогда как ООН не справляется со своими задачами. В качестве примера он упомянул конфликт между Россией и Украиной, назвав происходящее «катастрофой».





«Со всеми войнами и конфликтами, которые я урегулировал и остановил за последние 11 месяцев, США, по сути, стали настоящей Организацией Объединённых Наций», — написал американский лидер.