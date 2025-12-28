Трамп обрушился с критикой на ООН из-за конфликта России и Украины
Трамп заявил, что Вашингтон фактически заменяет Организацию Объединённых Наций
Президент США Дональд Трамп раскритиковал деятельность Организации Объединённых Наций, заявив, что она делает слишком мало для урегулирования мировых конфликтов. Соответствующий пост он опубликовал в своей социальной сети Truth Social.
По словам Трампа, именно Соединённые Штаты сегодня берут на себя основную миротворческую роль, тогда как ООН не справляется со своими задачами. В качестве примера он упомянул конфликт между Россией и Украиной, назвав происходящее «катастрофой».
«Со всеми войнами и конфликтами, которые я урегулировал и остановил за последние 11 месяцев, США, по сути, стали настоящей Организацией Объединённых Наций», — написал американский лидер.В завершение Трамп призвал ООН действовать активнее и выполнять свою ключевую миссию — обеспечивать мир и безопасность во всём мире.