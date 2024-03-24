СМИ: правящая партия Украины «Слуга народа» больше не имеет большинства в парламенте

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Правящая на Украине партия «Слуга народа» больше не имеет большинства в Верховной раде. Об этом сообщает РИА Новости.
Депутаты партии утверждают, что президент Украины Владимир Зеленский бросил их на произвол судьбы, хотя они пришли в политику только ради него. В последний раз глава государства выступал в парламенте 21 февраля. Тогда он пытался поддержать боевой дух, однако его слова были восприняты иначе.
Один из депутатов заявил, что Зеленский своей речью дал понять, что офис президента, возглавляемый лично им, и «Слуга народа» под руководством Давида Арахамии – совершенно разные вещи, а значит партия теперь не в президентской команде.
В результате этого, часть депутатов сложила мандат, и в партии осталось 235 человек вместо прежних 254. При этом в голосованиях принимают участие от силы 180 депутатов.
Многим депутатам не разрешают сложить мандат, хотя они стремятся покинуть партию, так как не видят смысла в этой работе. Вместо того, чтобы пойти на компромисс, Зеленский усилил контроль над депутатами, обязав согласовывать с администрацией президента заграничные поездки.
Бывший спикер парламента Дмитрий Разумков подчеркнул, что сейчас на Украине фактически нет Верховной рады и кабмина, а остался только офис президента.
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Один из депутатов заявил, что Зеленский своей речью дал понять, что офис президента, возглавляемый лично им, и «Слуга народа» под руководством Давида Арахамии – совершенно разные вещи, а значит партия теперь не в президентской команде.
Многим депутатам не разрешают сложить мандат, хотя они стремятся покинуть партию, так как не видят смысла в этой работе. Вместо того, чтобы пойти на компромисс, Зеленский усилил контроль над депутатами, обязав согласовывать с администрацией президента заграничные поездки.
Бывший спикер парламента Дмитрий Разумков подчеркнул, что сейчас на Украине фактически нет Верховной рады и кабмина, а остался только офис президента.
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Анастасия Чинкова