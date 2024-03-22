«Бить по Киеву»: в Госдуме заявили, что Украина не поняла Россию по-хорошему

Фото: официальный сайт Госдумы РФ
Если Украина не желает диалога, то Россия будет вынуждена обращаться к ним на языке, который они понимают, заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов в интервью РИА Новости.
Он отметил, что украинская сторона продолжает агрессивные действия в отношении мирного населения, поэтому Россия вынуждена отвечать так, чтобы украинцы поняли, за что они получают ответные удары.
Картаполов подчеркнул, что оценивать эффективность ударов еще рано, так как требуется более детальная разведка целей и анализ ущерба, но по первичным данным результаты ударов считаются удовлетворительными.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в ночь на пятницу энергосистема страны подверглась масштабной атаке. В результате атаки пострадали объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии в разных регионах Украины. По его словам, это была одна из крупнейших атак на энергосистему за всю ее историю, в ходе которой были атакованы тепловые и гидроэлектростанции по всей стране.
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Артем Кузьмин