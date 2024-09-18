Зеленский сделал заявление о «победном» плане Украины над Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о полной готовности «победного» плана Киева. Видео его заявления опубликовали в Telegram местные каналы.
«Сегодня можно сказать, что уже полностью подготовлен наш план победы. Все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые дополнения и детали к плану», — заявил глава украинского режима.
Теперь, по мнению украинского лидера, осталось только реализовать этот план.
Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американская сторона считает план Зеленского рабочим и надеется добиться его обсуждения на Генассамблее.
Зеленский уже озвучивал основные пункты своего «мирного плана», куда входит давление на Россию. В частности предлагалось отключить россиянам электричество и лишить других благ, чтобы вынудить сесть за стол переговоров.
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