Путин: Защита людей в приграничье — святая обязанность российских военных

Фото: сайт Кремля
На жителей приграничных регионов страны в настоящее время выпали нелёгкие испытания. Делать всё возможное для их защиты — святая обязанность Вооружённых сил РФ.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи по видеосвязи вновь избранных либо переизбранных на новый срок главами российских регионов, трансляция которой велась на сайте Кремля. Он также поблагодарил избирателей приграничных территорий за то, что они, несмотря на все трудности, пришли на выборы, продемонстрировав своё неравнодушие и сплочённость в нелёгкие времена.
Глава государства подчеркнул, что высоко ценит то, с каким достоинством и мужеством жители приграничья встречают выпавшие на их долю беды и невзгоды. Президент также обратил внимание глав регионов, особенно приграничных, что все возникающие у людей проблемы и вопросы должны решаться быстро, без проволочек и ненужного формализма.
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Александр Бойцов