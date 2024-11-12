Трампа заинтересовали некоторые пункты из «плана победы» Зеленского

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Победившего на выборах президента в США Дональда Трампа заинтересовал в «плане победы» Владимира Зеленского пункт о доступе к ресурсам и замене части сил США в Европе украинскими. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на украинских и европейских чиновников.
По данным издания, Украина намеренно подгоняет «план победы» под интересы будущей администрации Трампа, допуская доступ к сырью и развертывание войск в попытке повлиять на политика. Источники издания утверждают, что союзники Украины в Европе и США посоветовали украинскому руководству, как правильно сформулировать предложения, которые смогли бы повлиять на тесное сотрудничество с Киевом.
Напомним, в четвертом пункте своего «плана победы» Зеленский предложил Евросоюзу и США полезные ископаемые. Речь идет о специальном соглашении по совместной защите и инвестициях в добычу и использование урана, лития и титана.
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«Две идеи были изложены в «плане победы» Зеленского, имея в виду именно Трампа. Позднее эти предложения были представлены Трампу, когда (Зеленский) встретился с ним в Нью-Йорке в сентябре. Трампа заинтересовали оба пункта», — говорится в статье.
Напомним, в четвертом пункте своего «плана победы» Зеленский предложил Евросоюзу и США полезные ископаемые. Речь идет о специальном соглашении по совместной защите и инвестициях в добычу и использование урана, лития и титана.
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Элина Позднякова