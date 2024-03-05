СМИ рассказали о последствиях утечки записи переговоров немецких офицеров

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Недавняя утечка переговоров немецких бойцов о потенциальных ударах по Крымскому мосту ударила по позициям действующего канцлера Германии Олафа Шольца и показала превосходство России в лице Владимира Путина. Об этом пишет Politico.
«После стольких лет в качестве российского лидера Путин все еще остается разведчиком в душе. Нет большей радости, чем перехитрить противников России», — обратил внимание автор материала.Журналист написал, что Шольц все больше становится угрозой безопасности Европы
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