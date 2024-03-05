Верховный суд США исключил возможность отстранения Трампа от праймериз

Фото: РИА Новости/Никита Шохов
Власти штатов в США не могут решать судьбу бывшего президента США Дональда Трампа на федеральных выборах, сообщается в решении Верховного суда страны, передает РИА Новости.
В решении суда говорится, что документ поднимает вопрос о том, могут ли Соединенные Штаты использовать раздел 3 14-й поправки к Конституции.
В бумагах отмечается, что штат может запретить человеку претендовать на муниципальную должность. Однако, согласно Конституции, штаты не имеют права ссылаться на раздел 3, когда речь идет о «федеральных выборах, особенно президентских».
Ранее Трамп одержал победу в Айдахо и Мичигане.
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В бумагах отмечается, что штат может запретить человеку претендовать на муниципальную должность. Однако, согласно Конституции, штаты не имеют права ссылаться на раздел 3, когда речь идет о «федеральных выборах, особенно президентских».
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Александр Климов