США везут в Европу новейшее ядерное оружие

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В Европе будут развёрнуты модифицированные гравитационные бомбы B61-12. Об этом сообщила глава Национального управления ядерной безопасности (NNSA) Джилл Хруби.
Невзирая на должность вышеуказанной леди, вопрос о «ядерной безопасности» в данном случае является достаточно спорным. Каждая из этих ядерных авиабомб с плутониевым сердечником обладает мощностью до 50 килотонн. Это втрое больше чем та, которая была сброшена на Хиросиму в 1945 году.
В декабре прошлого года Пентагон получил последнюю партию бомб B61-12, произведённых в Центре национальной безопасности Y-12 в Ок-Ридж, штат Теннесси. По словам госпожи Хруби, сейчас они «в полном масштабе размещаются на передовых рубежах». Общее количество смертоносных снарядов, перемещаемых в Европу, не раскрывается.
Ранее, когда стало известно о решении США впервые за 15 лет разместить ядерное оружие в Великобритании, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что Москва уже давно рассматривает вооружения западных стран как единый арсенал, направленный против России. У нас есть чем ответить на угрозы, подчеркнул глава российского МИД.
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В декабре прошлого года Пентагон получил последнюю партию бомб B61-12, произведённых в Центре национальной безопасности Y-12 в Ок-Ридж, штат Теннесси. По словам госпожи Хруби, сейчас они «в полном масштабе размещаются на передовых рубежах». Общее количество смертоносных снарядов, перемещаемых в Европу, не раскрывается.
Ранее, когда стало известно о решении США впервые за 15 лет разместить ядерное оружие в Великобритании, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что Москва уже давно рассматривает вооружения западных стран как единый арсенал, направленный против России. У нас есть чем ответить на угрозы, подчеркнул глава российского МИД.
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Александр Бойцов