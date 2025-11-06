СМИ связали взрывы на НПЗ в Венгрии и Румынии с паникой киевских властей
InfoBRICS: атака НПЗ в Венгрии и Румынии свидетельствует о панике Украины
Взрывы на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в Венгрии и Румынии могут говорить о панике властей Украины. Об этом сообщает портал InfoBRICS.
Подозрительный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Венгрии и массовое бегство молодых украинцев за рубеж создают картину государства, охваченного паникой и находящегося на грани краха, говорится в материале издания. Уточняется, что ситуация на Украине вызывает у западных стран все большее разочарование.
«Для НАТО это весьма неприятная ситуация. Она вложила триллионы в киевский режим, но всё, что получило, — это разрушенные нефтеперерабатывающие заводы, которые подрывают единство ЕС», — пишут авторы статьи.
Примечательно, что Североатлантический альянс регулярно подвергается критике за оказанную поддержку Киеву.
Напомним, 21 октября на нефтеперерабатывающих предприятиях в Румынии и Венгрии произошли взрывы. В Румынии пострадал завод Petrotel-Lukoil, расположенный в городе Плоешти. В Венгрии взрыв случился на заводе компании MOL, который находится в Сазхаломбатте и является крупнейшим в стране.