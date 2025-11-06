06 ноября 2025, 14:53

InfoBRICS: атака НПЗ в Венгрии и Румынии свидетельствует о панике Украины

Фото: iStock/TomasSereda

Взрывы на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в Венгрии и Румынии могут говорить о панике властей Украины. Об этом сообщает портал InfoBRICS.





Подозрительный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Венгрии и массовое бегство молодых украинцев за рубеж создают картину государства, охваченного паникой и находящегося на грани краха, говорится в материале издания. Уточняется, что ситуация на Украине вызывает у западных стран все большее разочарование.





«Для НАТО это весьма неприятная ситуация. Она вложила триллионы в киевский режим, но всё, что получило, — это разрушенные нефтеперерабатывающие заводы, которые подрывают единство ЕС», — пишут авторы статьи.