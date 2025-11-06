Рютте язвительно прокомментировал возможные ядерные испытания со стороны России
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте язвительно ответил на вопрос о потенциальной реакции Североатлантического альянса на возможные ядерные испытания внутри России. Об этом сообщает румынский портал Digi 24.
На встрече с президентом Румынии Никушором Даном генсек НАТО Рютте ответил на вопросы о прошедшем Совете безопасности России. На этом заседании обсуждалась необходимость проведения ядерных испытаний.
«Я давно перестал реагировать на встречи, которые организует президент России Владимир Путин. Ему платят как президенту России, поэтому он их и организует», — сказал Рютте.
Напомним, в среду, 5 ноября, российский лидер Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. В ходе встречи он поручил Минобороны, МИД, гражданским ведомствам и спецслужбам подготовить предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия.
До этого глава российского государства сообщил, что РФ предупреждала Запад об ответе на ядерные испытания еще в 2023 году. Подробнее читайте в материале «Радио 1».