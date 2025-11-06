Рютте язвительно прокомментировал возможные ядерные испытания со стороны России

06 ноября 2025, 11:41

Фото: iStock/Xavier Lejeune

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте язвительно ответил на вопрос о потенциальной реакции Североатлантического альянса на возможные ядерные испытания внутри России. Об этом сообщает румынский портал Digi 24.





На встрече с президентом Румынии Никушором Даном генсек НАТО Рютте ответил на вопросы о прошедшем Совете безопасности России. На этом заседании обсуждалась необходимость проведения ядерных испытаний.





«Я давно перестал реагировать на встречи, которые организует президент России Владимир Путин. Ему платят как президенту России, поэтому он их и организует», — сказал Рютте.