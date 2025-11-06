«Чистый популизм»: Российский депутат ответил Рютте на его шутки о Путине

06 ноября 2025, 12:33

Депутат Чепа назвал несерьёзными слова генсека НАТО Рютте о Путине

Фото: Istock/macky_ch

Депутат Алексей Чепа назвал несерьёзными слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что тот перестал реагировать на встречи Владимира Путина. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам высказал эту позицию в разговоре с «Лентой.ру».





По мнению Чепы, такие заявления Рютте являются политической игрой на чувствах.

«Это говорит о несерьёзности. Его действия и слова уже ни на что не влияют, их не надо воспринимать как что-то серьёзное. Человек даже не понимает, насколько сейчас момент непростой. Это чистый популизм», — сказал парламентарий.

