«Чистый популизм»: Российский депутат ответил Рютте на его шутки о Путине
Депутат Чепа назвал несерьёзными слова генсека НАТО Рютте о Путине
Депутат Алексей Чепа назвал несерьёзными слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что тот перестал реагировать на встречи Владимира Путина. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам высказал эту позицию в разговоре с «Лентой.ру».
По мнению Чепы, такие заявления Рютте являются политической игрой на чувствах.
«Это говорит о несерьёзности. Его действия и слова уже ни на что не влияют, их не надо воспринимать как что-то серьёзное. Человек даже не понимает, насколько сейчас момент непростой. Это чистый популизм», — сказал парламентарий.Поводом для комментария депутата послужило высказывание Рютте. Ранее генсек НАТО иронично ответил журналистам на вопрос о возможных ядерных испытаниях России. Он заявил, что давно не реагирует на встречи, которые организует Путин, добавив, что российский президент делает это потому, что получает за эту работу зарплату.