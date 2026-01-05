Выросло число погибших при вторжении США в Венесуэлу

05 января 2026, 00:18

NYT: число погибших при вторжении США в Венесуэлу достигло 80 человек

Фото: iStock/gorodenkoff

Военная операция США в Венесуэле унесла жизни 80 человек. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника.