Выросло число погибших при вторжении США в Венесуэлу
Военная операция США в Венесуэле унесла жизни 80 человек. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника.
Ранее поступала информация о 40 погибших. Автор материала уточнил, что количество жертв военной интервенции США может вырасти. По словам источника издания, среди убитых – как мирные жители, так и представители силовых структур.
Напомним, в ночь на 3 января армия США нанесла серию ударов по Каракасу. В результате специальной операции американские десантники взяли в плен и вывезли из страны президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Сейчас оба находятся под стражей в Нью-Йорке в ожидании суда.
