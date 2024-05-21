Президент Украины Владимир Зеленский всё время просит у стран Запада разное количество систем ЗРК Patriot. Такую деталь заметил обозреватель портала infoBRICS Драголюб Боснич.
«Нужда в лишь двух системах ПВО совсем не соответствует словам Зеленского в прошлом месяце, когда он фактически запросил примерно 30 процентов от всех произведенных Patriot ради "разблокирования неба"», — говорится в статье.
По словам обозревателя, Зеленский каждый раз просит у западных стран разное число вооружения: то он призывает передать Киеву всего несколько систем ПВО, то сразу огромное количество, а далее вновь возвращается к двум штукам.
Таким образом, Боснич считает, что украинский лидер вовсе не понимает, о чём говорит во время своих обращений к руководству стран Запада.
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