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СМИ заметили странную деталь в обращении Зеленского к Западу

infoBRICS: Зеленский каждый раз требует разное число систем ЗРК Patriot
21 мая 2024, 15:15

Президент Украины Владимир Зеленский всё время просит у стран Запада разное количество систем ЗРК Patriot. Такую деталь заметил обозреватель портала infoBRICS Драголюб Боснич.
«Нужда в лишь двух системах ПВО совсем не соответствует словам Зеленского в прошлом месяце, когда он фактически запросил примерно 30 процентов от всех произведенных Patriot ради "разблокирования неба"», — говорится в статье.

По словам обозревателя, Зеленский каждый раз просит у западных стран разное число вооружения: то он призывает передать Киеву всего несколько систем ПВО, то сразу огромное количество, а далее вновь возвращается к двум штукам.



Таким образом, Боснич считает, что украинский лидер вовсе не понимает, о чём говорит во время своих обращений к руководству стран Запада.

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Немецкая журналистка Хенн объяснила переезд в Россию
21 мая 2024, 15:32

Фото: iStock/macky_ch

Сотрудница немецкой редакции RT Дагмар Хенн переехала в Россию, где получила временное убежище.
Девушка объяснила, что на родине против неё возбудили уголовное дело за «публичное приуменьшение военных преступлений». По её словам, это случилось после того, как она открыто поддержала ЛНР и ДНР, стала соавтором книги о Донбассе, а также ставила под сомнение позицию властей Германии об СВО.

«Когда я увидела эти шествия с портретами Бандеры и узнала, какую роль играли немецкие фонды при финансировании украинских неонацистских партий, я поняла: нам всё время лгали», — приводит RT слова Хенн.

В то же время польский диссидент, экс-судья Томаш Шмидт заявил о том, что Запад рассматривает вариант расширения зоны боевых действий на Украине в направлении стран Балтии и Польши.

«Достаточно почитать высказывания некоторых американских, европейских генералов, которые говорят: мол, Россия через время будет атаковать страны Прибалтики и, возможно, Польшу. Это ерунда с точки зрения геополитики. Но, когда такие прогнозы повторяют авторитеты, люди начинают им верить. И сейчас этим оправдываются действия НАТО, направленные на обострение противостояния», — поделился в беседе с «Царьградом» Шмидт.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский пытается развязать войну между США и Россией.

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В РФ предупредили «нейтральные» страны о рисках участия в саммите по Украине
Медведев предупредил «нейтральные» страны о рисках участия в саммите по Украине
21 мая 2024, 15:25

Фото: сайт Кремля

«Нейтральные» государства в случае участия в конференции по Украине в Швейцарии окажутся на стороне бандеровского режима, и это скажется на их отношениях с РФ.
Об этом сообщил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он сравнил такое участие с попытками сепаратных переговоров Аллена Даллеса с нацистами в 1945 году.

По словам Медведева, ряд государств по разным причинам вынуждены откликаться на подобные приглашения для того, чтобы не портить взаимоотношения с крупными игроками. Какие-бы благие цели не ставили себе эти страны, в итоге они будут играть по правилам, установленным неонацистами в Киеве, подчеркнул Медведев.

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#дмитрий медведев
#украина
#швейцария
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Финский министр Ранне призвала отказаться от «царской» железнодорожной колеи
21 мая 2024, 15:24

Фото: iStock/naumoid

Финляндии необходимо перейти с «царской» железнодорожной колеи на европейскую. Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat со ссылкой на министра транспорта и коммуникаций Лулу Ранне.
Ранне отметила, что государства Северной Европы обладают схожими взглядами на развитие инфраструктуры. По ее мнению, страны стремятся к тому, чтобы транспортная система обслуживала гражданские и военные перевозки.

Ранне добавила, что транспортная инфраструктура Финляндии теперь «будет подключена» к инфраструктуре Североатлантического альянса (НАТО).

Напомним, ранее директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев заявил, что действия Швеции и Финляндии представляют все большую угрозу безопасности России.

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#инфраструктура
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#финляндия
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Песков назвал любопытной реакцию США на решение МУС по аресту Нетаньяху
Дмитрий Песков назвал любопытными заявления США о санкциях против МУС
21 мая 2024, 14:45

Фото: Сайт Кремля

Реакция властей США на решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вызывает интерес в контексте готовности применять санкции.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Ситуация весьма интересна с точки зрения готовности США применять санкционные меры даже против МУС. Это весьма любопытно», — отметил Песков.
Он также напомнил, что Россия не является участником Римского статута, на основании которого работает МУС, и подчеркнул, что Россия не признает решения этой судебной инстанции.

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#антонов
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Шольц прокомментировал призыв Зеленского сбивать российские самолеты
Шольц прокомментировал призыв Зеленского к НАТО сбивать самолеты России
21 мая 2024, 14:23

Фото: сайт Кремля

Запад не должен вводить бесполетную зону над Украиной с территорий стран альянса, поскольку это приведет к масштабной эскалации.
Передает слова канцлера Германии Олафа Шольца YouTube-канал SPD. Как напомнил Шольц, в начале конфликта поднимался вопрос о введении бесполетной зоны над Украиной с помощью истребителей из западных стран.

По его словам, обсуждать подобные меры сегодня нет смысла, поскольку это поможет лишь на расстоянии 70 или 100 километров.

Он подчеркнул, что атаки на самолеты России с территории стран НАТО, что и предполагает введение бесполетной зоны, могут втянуть Германию в конфликт.

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#нато
#украина
#россия
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Лавров рассказал, как Зеленский требовал от Запада «поставить на колени» Россию
Лавров: Зеленский в общении с Западом требовал «поставить Россию на колени»
21 мая 2024, 13:30

Фото: сайт Кремля

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский в рамках обсуждения с западными странами конференции по Украине требовал от партнеров Киева поддержки так называемой «формулы мира» как якобы возможности «поставить РФ на колени». Слова министра публикует ТАСС.
По словам Лаврова, большую часть времени Зеленский на повышенных тонах требовал оказать поддержку киевскому режиму. Политик подчеркнул, что Швейцарская конференция созывается с единственной целью: обсуждать «формулу Зеленского» исключительно в виде ультиматума.

Лавров добавил, что попытки Запада заманить как можно больше государств на конференцию по Украине являются смешными.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский просит Китай и страны Глобального Юга принять участие в мирной конференции в Швейцарии в июне. Лидеру киевского режима необходимо присутствие Китая на конференции, поскольку, по его мнению, Пекин и «другие мировые игроки» могут повлиять на Москву.

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#конференция
#владимир зеленский
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#украина
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Совет судей РФ согласился назначить Владислава Иванова главой Судебного департамента
21 мая 2024, 13:14

Фото: iStock/gorodenkoff

Совет судей РФ дал согласие на назначение экс-председателя Арбитражного суда Западно-Сибирского округа Владислава Иванова на должность Генерального директора Судебного департамента при Верховном суде РФ. Об этом по итогам прошедшего голосования сообщил председатель Совета судей РФ Виктор Момотов.
Уточняется, что кандидатуру Иванова для согласования внесла председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова. В его характеристике, которую представила Подносова, говорится, что Иванов имеет хорошие организаторские способности, грамотно проводит кадровую политику, а также он достаточно требователен к себе и подчиненным.

Момотов же пожелал Иванову удачной службы в новой должности.

Владислав Иванов имеет юридический стаж работы более тридцати восьми лет, из них в должности судьи арбитражного суда — более семнадцати лет.

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#рф
#суд
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«Истерика Зеленского»: раскрыта причина тревоги украинских властей
Песков: Зеленский впадает в истерику из-за плачевного положения ВСУ
21 мая 2024, 12:59

Фото: сайт Кремля

Украинские власти во главе с президентом Владимиром Зеленским в последнее время делают всё больше заявлений на грани истерики из-за ухудшения положения ВСУ. Так считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Различные представители киевского режима и сам Зеленский в последнее время делают много заявлений, иногда скатываясь в истерику», — сказал он журналистам.

По его мнению, подобное поведение украинских властей связано с крайне неблагоприятным положением ВСУ на всех направлениях российской спецоперации.

Ранее сообщалось, что Зеленский чувствует, что ему не говорят всей правды о ситуации, которая происходит под Харьковом, и постоянно кричит на своих генералов.

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#военные
#сми
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#всу
#зеленский
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В Британии заявили о желании Зеленского втянуть США в конфликт с РФ
Аналитик Меркурис: Зеленский хочет конфликта между Россией и НАТО
21 мая 2024, 12:58

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский пытается развязать войну между Штатами и Россией. Об этом заявил на своем Youtube-канале британский аналитик Александр Меркурис.
По его словам, в последние дни прослеживаются признаки, что экс-лидер Незалежной хочет прямо вовлечь «альянс» в конфликт с РФ.

«По сути, он говорит американцам: «Я хочу полной эскалации и хочу, чтобы вы приняли в ней непосредственное участие». Он прекрасно понимает, что если ему удастся добиться такого уровня эскалации, то США рискуют оказаться втянутыми в конфликт, и для него это единственный способ не только выиграть, но и остаться президентом Украины», — сказал Меркурис.

Также эксперт заметил, что Зеленский находится в опасном положении, поскольку он утратил статус президента. В связи с этим он, возможно, предпримет отчаянные попытки остаться у власти или остаться в живых.

Ранее в Совфеде прокомментировали обвинения украинского президента в адрес Запада, касающиеся нерешительности оружейных поставок Украине, а именно, новейших вооружений.

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#украина
#россия
#владимир зеленский
#нато
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