Зеленский не покажет украинцам свой «план победы» целиком

Президент Украины Владимир Зеленский не намерен раскрывать все детали своего «плана победы».
Об этом заявил советник главы его Офиса Михаил Подоляк, сообщает Telegram-канал «Политика страны».
По его словам, некоторые приложения документа, касающиеся военных стратегий, не будут обсуждаться публично, поскольку они включают в себя «математическую военную составляющую», которая является слишком чувствительной для открытого обсуждения.
Ранее Зеленский посетил США, чтобы обсудить этот план с президентом Джо Байденом. По результатам встречи в Белом доме сообщили, что стратегия Зеленского представляет собой «набор инициатив», который требует дальнейшего изучения. Следующая встреча по этому вопросу была запланирована на октябрь в Германии, однако американские представители отменили поездку из-за приближающегося урагана «Милтон» к побережью Флориды, как сообщает RT.
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«Зеленский представит в Раде свой "план победы" не полностью», — отметил Подоляк.
По его словам, некоторые приложения документа, касающиеся военных стратегий, не будут обсуждаться публично, поскольку они включают в себя «математическую военную составляющую», которая является слишком чувствительной для открытого обсуждения.
Ранее Зеленский посетил США, чтобы обсудить этот план с президентом Джо Байденом. По результатам встречи в Белом доме сообщили, что стратегия Зеленского представляет собой «набор инициатив», который требует дальнейшего изучения. Следующая встреча по этому вопросу была запланирована на октябрь в Германии, однако американские представители отменили поездку из-за приближающегося урагана «Милтон» к побережью Флориды, как сообщает RT.
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Елена Перлова