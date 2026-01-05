«Судьба предрешена»: Эксперт спрогнозировал новый геополитический манёвр США
Аналитик Вайнер предрёк изменения в Латинской Америке после нейтрализации Мадуро
Президент США Дональд Трамп использует победоносную риторику и выдвигает ультимативные требования вице-президенту Венесуэлы Делси Родригес. Политический обозреватель Грег Вайнер считает, что ключевую роль в администрации США играет сенатор Марко Рубио, который рассматривает режим Мадуро как антиамериканский.
В беседе с Общественной Службой Новостей Вайнер подчеркнул, что именно Рубио двигал операцию против Венесуэлы, и теперь внимание Белого дома могут привлечь другие страны региона.
«Венесуэла, по сути, бесплатно поставляла нефть на Кубу и в Никарагуа. Теперь судьба этих стран предрешена. Непонятно, кто теперь будет их содержать и поставлять им бесплатную нефть. Ситуация изменится во всей Латинской Америке», — заявил обозреватель.Эксперт отметил масштаб операции: Каракас блокировали, отключили свет и интернет. Во Флориде за три месяца построили копию резиденции Мадуро для подготовки. Что касается Гренландии, то Вайнер ожидает компромисса с Данией. На фоне событий в Венесуэле остров может перейти под мандат США.