«Судьба предрешена»: Эксперт спрогнозировал новый геополитический манёвр США

05 января 2026, 21:19

Аналитик Вайнер предрёк изменения в Латинской Америке после нейтрализации Мадуро

Фото: Istock/Rawf8

Президент США Дональд Трамп использует победоносную риторику и выдвигает ультимативные требования вице-президенту Венесуэлы Делси Родригес. Политический обозреватель Грег Вайнер считает, что ключевую роль в администрации США играет сенатор Марко Рубио, который рассматривает режим Мадуро как антиамериканский.





В беседе с Общественной Службой Новостей Вайнер подчеркнул, что именно Рубио двигал операцию против Венесуэлы, и теперь внимание Белого дома могут привлечь другие страны региона.

«Венесуэла, по сути, бесплатно поставляла нефть на Кубу и в Никарагуа. Теперь судьба этих стран предрешена. Непонятно, кто теперь будет их содержать и поставлять им бесплатную нефть. Ситуация изменится во всей Латинской Америке», — заявил обозреватель.